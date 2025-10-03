Sernac oficia a gimnasio Line-Hit tras repentino cierre de sucursal en Maipú

Con esta acción, el Servicio busca obtener información sobre las alternativas para compensar a los clientes afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició al gimnasio Line-Hit tras haber recibido más de 40 reclamos en los últimos días debido al cierre repentino de la sucursal ubicada en Maipú (Región Metropolitana).

El cierre del recinto deportivo se produjo el 22 de septiembre de 2025 y “las y los consumidores informan haber sido notificados de la suspensión de operaciones con mínima o nula antelación, principalmente a través de comunicaciones electrónicas enviadas el día anterior”.

La empresa propuso algunas alternativas a los usuarios afectados, como el traslado de sus membresías a otra sucursal en Santiago o la congelación de sus planes hasta una eventual apertura de un nuevo local en Maipú; sin embargo, los consumidores señalaron que estas opciones son inviables para ellos.

En las quejas de los clientes, se reitera “la negativa de la empresa a efectuar la devolución proporcional del dinero por el servicio no prestado y la falta de respuesta a dichas solicitudes”, indicó el ente fiscalizador.

Es por ello que se tomó la decisión de oficiar al representante legal del gimnasio Line-Hit, con el objetivo de que “entregue antecedentes sobre los hechos reclamados por las personas consumidoras y número de consumidores afectados”.

Junto con ello, la empresa deberá entregar información sobre “todas las alternativas entregadas para compensar a las y los afectados por este hecho” en un plazo de 10 días hábiles.

Si aquello no ocurre, el Sernac podrá continuar con otras acciones.

De acuerdo a lo que estipula la Ley del Consumidor, las empresas tienen la obligación de “respetar los términos y condiciones que ofrecieron. En este caso, el Gimnasio tiene que responder a las y los consumidores devolviendo lo que corresponda a las clases o días en que ya no va a poder utilizarse la suscripción y en caso de no cumplir, se expone a multas que pueden llegar hasta las 300 UTM”.