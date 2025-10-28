Sernac oficia a Street Machine tras decenas de reclamos de asistentes a Creamfields 2025
Por CNN Chile
28.10.2025 / 13:30
Los asistentes denunciaron problemas con la devolución del sistema "Cashless" y graves fallas de seguridad.
Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que ofició a la productora Street Machine tras reclamos de asistentes a Creamfields 2025.
Los reclamos por el festival realizado el 11 y 12 de octubre, tanto en el sitio del Sernac como en redes sociales, apuntan a dos problemáticas: Problemas con la devolución del sistema “Cashless” y graves fallas de seguridad.
Respecto a los inconvenientes con el sistema “cashless”, durante el evento se les entregó una pulsera a los asistentes, quienes cargaron dinero en ellas para adquirir productos y aún no han logrado la devolución del restante.
Sobre las fallas de seguridad, los consumidores y consumidoras describieron robos masivos por bandas organizadas, intimidación a los asistentes y una presunta complicidad o inacción por parte del personal de seguridad del evento.
¿Qué le pidió el Sernac a Street Machine por reclamos en Creamfields 2025?
- Por problemas reportados con el sistema “Cashless”: que indiquen su versión de los hechos expuestos y la responsabilidad que le asistiría respecto de los mismos.
- También se les pidió que informen el número de personas consumidoras afectadas y de reclamos recibidos, además del número de entradas vendidas para el evento en todos los sectores del recinto y en sus distintas modalidades.
- Por fallas de seguridad: detalle los antecedentes, documentos y/o registros de los que disponga y que den cuenta de la ocurrencia de los hechos descritos, entre otras cosas.
- Que informen sobre todas las medidas adoptadas a fin de atender los requerimientos, así como para resarcir el perjuicio sufrido por los consumidores afectados.
- La productora Street Machine tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta al Sernac. En caso de no hacerlo, se podrán tomar nuevas acciones contra la empresa.