Sernac oficia a Defensa Educación tras reclamos por incumplimientos de contrato: Empresa ofrece ayuda a deudores del CAE

Una veintena de consumidores denunciaron haber sido contactados por presuntos trabajadores de la empresa, quienes habrían informado sobre un cese de actividades debido a incumplimientos de obligaciones laborales.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) anunció la presentación de un oficio contra la empresa Defensa Educación, perteneciente al estudio jurídico Defiéndete Consultores, tras recibir una veintena de reclamos.

¿Por qué decidieron presentar el oficio?

Desde el servicio señalaron que presentaron la acción, ya que los reclamos de los consumidores apuntan incumplimientos de contrato en el marco de servicios ofrecidos para la defensa judicial de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Las y los consumidores señalan en sus reclamos que fueron contactados por presuntos trabajadores de la empresa, quienes habrían informado vía correo electrónico sobre un cese de actividades debido a incumplimientos de obligaciones laborales.

Frente a ello, el organismo ofició a Defensa Educación para recabar información que permita “determinar las responsabilidades involucradas, aclarar el estado actual de sus operaciones y verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores afectados, especialmente en lo relativo a la entrega del servicio comprometido o eventuales devoluciones de dinero”.

En esta línea, también se pidió el detalle de las medidas preventivas concretas adoptadas o que se adoptarán para “garantizar la continuidad de la prestación de servicios jurídicos y los canales de comunicación establecidos” y, en caso de cesar los servicios jurídicos contratados, saber si contemplan compensaciones, devoluciones de dinero u otro tipo de indemnizaciones.

La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para responder a lo solicitado por el servicio, y en caso no hacerlo, este presentará “todas las medidas que estén a su disposición para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores”.