Sernac oficia a Clínica Dávila y a Servicios Médicos por filtración de datos sensibles tras hackeo

Durante este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Clínica Dávila y a Servicios Médicos S.A. con el objetivo de recabar información detallada sobre un incidente de ciberseguridad que habría afectado sus sistemas informáticos, comprometiendo datos personales y sensibles de pacientes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el recinto de salud habría sido víctima de una intrusión masiva a sus activos digitales, atribuida a un grupo extranjero de ransomware denominado Devman. Este ataque habría derivado en la exfiltración de aproximadamente 250 GB de información de carácter sensible y reservado.

Entre los datos presuntamente comprometidos se encontrarían fichas clínicas, diagnósticos médicos, resultados de exámenes de alta sensibilidad —incluidos exámenes de VIH—, copias de cédulas de identidad y bases de datos operativas.

Ante esta situación, el Sernac requirió a la clínica la entrega de una serie de antecedentes en un plazo de 10 días hábiles. Entre la información solicitada se incluye:

La versión oficial de los hechos y la cronología del incidente de ciberseguridad.

El número total de pacientes afectados, desagregado según el tipo de dato comprometido.

Detalles sobre las medidas de seguridad existentes, el vector de ataque y las acciones adoptadas para contener y erradicar la intrusión.

Los mecanismos de comunicación utilizados para informar a los pacientes afectados, junto con el número de reclamos recibidos.

Las medidas preventivas implementadas para evitar nuevos incidentes y la postura de la clínica respecto de su eventual responsabilidad civil y administrativa.

Desde el organismo recordaron que la seguridad en el tratamiento de los datos personales forma parte de los derechos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor (LPC). En caso de no recibir la información solicitada, el Sernac puede ejercer otras acciones judiciales y administrativas.

Canales de denuncia

Las personas que deseen ingresar un reclamo por este u otro hecho pueden hacerlo a través del sitio web Sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas del servicio ubicadas en cada región del país.