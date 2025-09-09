Cotizador de precios para las Fiestas Patrias: Diferencias de hasta $30 mil en una canasta dieciochera

El organismo entregó una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de realizar las compras para el 18.

A poco más de una semana de las Fiestas Patrias, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un cotizador de precios de productos de alto consumo.

La herramienta, que está disponible en el sitio web del organismo, permitió detectar diferencias de hasta casi $30.000 en una canasta dieciochera.

En la plataforma se pueden encontrar cerca de 174.000 precios de diversos supermercados y locales comerciales en Chile, con énfasis en los productos que más se consumen durante esta festividad.

El cotizador permite a las personas buscar valores en forma georreferenciada y “consideró información de 98 productos únicos de un total de 33 cadenas de retail, con presencia en 177 comunas, de 16 regiones del país. Considera carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas, postres, empanadas, entre otros productos”.

Cotizador de precios para Fiestas Patrias

El ente fiscalizador informó que “al analizar por productos con mayores diferencias, el kilo de longaniza parrillera fue uno de los que presentó la mayor diferencia, cuyo precio más barato fue de $2.933, mientras que el más caro alcanzó los $8.694, esto es, una diferencia de $5.761 o un 196%”.

Mientras que el precio más barato del kilo de costillar de cerdo fue de $5.535, y el más caro $11.268, lo que representa una diferencia de $5.733 o un 103%.

En el caso de los bebestibles se evidenciaron diferencias menores, “pero igualmente importantes”.

“Por ejemplo, la Cola-Cola con azúcar de 2-3 litros, la más barata se encontró a un precio de $2.490 y a un máximo de $3.990. Esto es, una diferencia de $1.500 (60%)”, indicó el Sernac.

Canasta dieciochera para cuatro personas

El Servicio también elaboró una canasta dieciochera calculando el costo de carnes y bebidas para un grupo familiar compuesto por cuatro personas. Se consideró un consumo promedio de 300 gramos de carne por persona.

Los productos seleccionados fueron los siguientes:

Asado carnicero: 1,2 kg

Costillar de cerdo: 1,2 kg

Pechuga de pollo: 1,2 kg

Longaniza parrillera: 0,7 kg

Bebida gaseosa: 4 litros

Cerveza: 2 litros

Tras revisar los valores, el Sernac concluyó que “la opción más económica fue de $28.636, mientras que la alternativa más cara llegó a $58.572, es decir, una diferencia de $29.936″.

De ese modo, entregó algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de realizar las compras para el 18: