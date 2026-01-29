Sernac fiscaliza empresas de Rent a Car en 7 regiones: Buscan verificar precios, garantías, política de combustible y más

La institución informó que podrían aplicarse multas de hasta 300 UTM en caso de detectar infracciones a la Ley del Consumidor.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) llevará a cabo un proceso a fiscalización a las empresas de Rent a Car, las cuales se dedican al arriendo de vehículos.

El procedimiento, que se realizará en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes, busca corroborar si las empresas dedicadas a este rubro cumplen con proveer a los usuarios de la información como los costos de seguros asociados, garantías y política de combustible al momento de arrendar un auto.

En esa misma línea, el organismo señaló que también fiscalizarán si informan correctamente los valores finales del servicio, si los locales cuentan con todos los medios de pago permitidos en el país y si tienen la identificación de la empresa y del jefe de local.

El ente fiscalizador indicó que si se verifican incumplimientos a la Ley del Consumidor, se adoptarán sanciones. En caso de dectar sanciones, se arriesgan multas de hasta 300 UTM.

¿En qué fijarse al contratar un Rent a Car?

Desde el Sernac recomendaron cotizar y comparar los servicios que ofrecen las empresas, preferir vehículos que cuenten con buenos estándares y equipamiento de seguridad.

Si se viaja con niños, es importante el uso de sistemas de retención infantil (SRI).

Previo a la contratación de un automóvil, recomendaron a los consumidores a fijarse en aspectos como el kilometraje, la política de combustible, la política de cancelación y los requisitos de depósito.

Durante el uso del vehículo, el Servicio explicó que las políticas de combustible pueden diferir entre empresas, pero señalaron que las dos políticas principales son:

Recoger lleno – devolver lleno : Es responsabilidad del consumidor rellenar el auto con el tipo de combustible correcto antes de devolverlo. Si el vehículo no se devuelve con el depósito lleno, el consumidor corre con los gastos de repostaje.

: Es responsabilidad del consumidor rellenar el auto con el tipo de combustible correcto antes de devolverlo. Si el vehículo no se devuelve con el depósito lleno, el consumidor corre con los gastos de repostaje. Recoger lleno — devolver vacío: No se pagarán reembolsos por combustible no utilizado.

En cuanto al seguro, todos los autos en arriendo deben estar cubiertos por el seguro obligatorio que cubre daños a terceros, el valor de este debe estar incluido en el precio del servicio.

La institución indicó que tanto la empresa como el consumidor deben inspeccionar al vehículo antes de usarlo: “Si no hay ningún miembro del personal disponible en ese momento, usted debe exigirlo, pues de esta forma evitará cualquier problema a futuro. Se sugiere tomar fotografías de cualquier daño antes de salir de las instalaciones, a modo de respaldo”.

Adicionalmente, apuntó a la importancia de cumplir con el tiempo establecido al momento de devolver el auto, así como también cumplir con la política del combustible.

En caso de accidentes, se debe anotar los nombres y direcciones de todos los involucrados, y explicar la situación a la empresa, que tiene la obligación de recuperar el auto, repararlo, sustituirlo si es necesario, y tratar con la compañía de seguros.