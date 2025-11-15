País sernac

Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021: Existe riesgo de accidentes

Por CNN Chile

15.11.2025 / 10:58

{alt}

Según lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han registrado accidentes debido a estos posibles defectos en Chile.

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca Ford, modelos Explorer y F-150, por un posible defecto.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre los meses de septiembre del 2021 y septiembre del 2023, habiendo actualmente 429 unidades en manos de consumidores.

Luego emitieron otra alerta por modelos Explorer, pero en este caso vendidos entre septiembre y octubre de este año, también debido a un posible defecto.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, hasta la fecha no se han registrado accidentes derivados de estas condiciones en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos Ford?

  • La empresa señaló que, en algunos de los vehículos involucrados, el deflector de aire del panel de apertura del techo puede desprenderse de forma parcial o total.
  • En estos casos, los consumidores podrían percibir visualmente la separación del deflector de aire de la parte delantera del panel de apertura del techo al abrir/cerrar el mismo y/o escuchar ruidos inusuales (como de viento) al conducir con el techo panorámico abierto.
  • Si se da la condición de que el deflector se desprenda durante la conducción, en casos extremos, aumentaría el riesgo de accidente.
  • Respecto al caso de Explorer vendidos este 2025, de los que hay 14 en manos de consumidores, detallaron que se puede producir un efecto visual similar a copos de nieve debido a las burbujas de aire atrapadas en la capa de butiral de polivinilo (PVB) del conjunto del parabrisas, la cual se vuelve blanca translúcida al ser expuesta al calor o a la luz solar.
  • El efecto de copos de nieve es irreversible y puede obstaculizar la visibilidad a través del parabrisas, lo que aumenta el riesgo de accidente.

¿Qué hago si tengo uno de los Ford involucrados?

  • Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad, identificándose con el número de VIN
  • Comunicarse a través de los puntos de contactos señalados y agendar cita para que ejecute la campaña.
  • En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento: Teléfono / Call Center (800 470 408), correo (acfordcl@ford.com), sitio web (www.ford.cl), sucursales (www.ford.cl/herramientas/concesionarios/) y consulta de alertas de seguridad (www.ford.cl/support/recalls/).

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Deportes La Roja sufrió baja de último minuto previo al partido amistoso con Rusia
Dudas previo a las elecciones 2025: ¿Por cuántos diputados debo votar este domingo?
Tan intenso que provocó actividad sísmica: Así fue el primer show australiano de AC/DC en más de 10 años
Mundial Sub 17: Así quedaron los cruces de octavos de final
Donald Trump tilda de "corrupta" a la BBC y asegura que está obligado a demandarla
Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021: Existe riesgo de accidentes