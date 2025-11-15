Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021: Existe riesgo de accidentes

Según lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han registrado accidentes debido a estos posibles defectos en Chile.

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca Ford, modelos Explorer y F-150, por un posible defecto.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre los meses de septiembre del 2021 y septiembre del 2023, habiendo actualmente 429 unidades en manos de consumidores.

Luego emitieron otra alerta por modelos Explorer, pero en este caso vendidos entre septiembre y octubre de este año, también debido a un posible defecto.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, hasta la fecha no se han registrado accidentes derivados de estas condiciones en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos Ford?

La empresa señaló que, en algunos de los vehículos involucrados, el deflector de aire del panel de apertura del techo puede desprenderse de forma parcial o total .

En estos casos, los consumidores podrían percibir visualmente la separación del deflector de aire de la parte delantera del panel de apertura del techo al abrir/cerrar el mismo y/o e scuchar ruidos inusuales (como de viento) al conducir con el techo panorámico abierto.

Si se da la condición de que el deflector se desprenda durante la conducción, en casos extremos, aumentaría el riesgo de accidente .

Respecto al caso de Explorer vendidos este 2025, de los que hay 14 en manos de consumidores, detallaron que se puede producir un efecto visual similar a copos de nieve debido a las burbujas de aire atrapadas en la capa de butiral de polivinilo (PVB) del conjunto del parabrisas, la cual se vuelve blanca translúcida al ser expuesta al calor o a la luz solar.

El efecto de copos de nieve es irreversible y puede obstaculizar la visibilidad a través del parabrisas, lo que aumenta el riesgo de accidente.

¿Qué hago si tengo uno de los Ford involucrados?