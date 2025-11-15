Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021: Existe riesgo de accidentes
Por CNN Chile
15.11.2025 / 10:58
Según lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han registrado accidentes debido a estos posibles defectos en Chile.
Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca Ford, modelos Explorer y F-150, por un posible defecto.
Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos entre los meses de septiembre del 2021 y septiembre del 2023, habiendo actualmente 429 unidades en manos de consumidores.
Luego emitieron otra alerta por modelos Explorer, pero en este caso vendidos entre septiembre y octubre de este año, también debido a un posible defecto.
Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, hasta la fecha no se han registrado accidentes derivados de estas condiciones en Chile.
¿Qué problema se detectó en los autos Ford?
- La empresa señaló que, en algunos de los vehículos involucrados, el deflector de aire del panel de apertura del techo puede desprenderse de forma parcial o total.
- En estos casos, los consumidores podrían percibir visualmente la separación del deflector de aire de la parte delantera del panel de apertura del techo al abrir/cerrar el mismo y/o escuchar ruidos inusuales (como de viento) al conducir con el techo panorámico abierto.
- Si se da la condición de que el deflector se desprenda durante la conducción, en casos extremos, aumentaría el riesgo de accidente.
- Respecto al caso de Explorer vendidos este 2025, de los que hay 14 en manos de consumidores, detallaron que se puede producir un efecto visual similar a copos de nieve debido a las burbujas de aire atrapadas en la capa de butiral de polivinilo (PVB) del conjunto del parabrisas, la cual se vuelve blanca translúcida al ser expuesta al calor o a la luz solar.
- El efecto de copos de nieve es irreversible y puede obstaculizar la visibilidad a través del parabrisas, lo que aumenta el riesgo de accidente.
¿Qué hago si tengo uno de los Ford involucrados?
- Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad, identificándose con el número de VIN
- Comunicarse a través de los puntos de contactos señalados y agendar cita para que ejecute la campaña.
- En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento: Teléfono / Call Center (800 470 408), correo (acfordcl@ford.com), sitio web (www.ford.cl), sucursales (www.ford.cl/herramientas/concesionarios/) y consulta de alertas de seguridad (www.ford.cl/support/recalls/).