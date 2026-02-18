Sernac emite alerta por calefones: Existe riesgo de fuga de gas y accidentes

Según lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han registrado accidentes por esta situación. Revisa los detalles.

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad preventiva a propósito de un desperfecto en calefones marca Midea Carrier.

Desde el ente señalaron que, si bien cuentan con las certificaciones vigentes, se ha detectado que algunos embalajes “podrían haber incluido un conector de entrada de gas incorrecto“.

Algunos productos podrían ser instalados con el conector incorrecto, existiendo “riesgo de fuga de gas y accidentes si la instalación no fue validada oportunamente por un técnico SEC”.

La alerta incluye a 14.494 unidades que se encuentran actualmente en manos de consumidores y que fueron comercializadas en Chile entre febrero y diciembre del 2025.

De acuerdo con lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han registrado accidentes por esta situación, por lo que se recomienda revisar si el producto está presente en el hogar.

¿Cuáles son los modelos de calefón bajo alerta de seguridad?

MGWH5-10MDNCLW-GL (5 L/min)

MGWH7-14MDNCLW-GL (7 L/min)

MGWH10-20MDNCLW-GL (10 L/min)

MGWH13-26MDNCLW-GL (13 L/min)

¿Qué hago si tengo uno de los calefones incluidos en la alerta?

Se deberá confirmar con quien haya realizado la instalación del calefón que dispone de la certificación requerida por la SEC para ejecutar estos servicios en productos a gas.

que dispone de la certificación requerida por la SEC para ejecutar estos servicios en productos a gas. En caso de que quien haya realizado la instalación no cuente con la certificación SEC, la persona consumidora deberá comunicarse con el Centro de Contacto de Midea, enviando unas fotografías de la instalación conforme se detalla a continuación en las imágenes: