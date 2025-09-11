Sernac emite alerta de seguridad por riesgo de fuego en autos Peugeot Landtrek vendidos entre 2022 y 2025 en Chile

"En el peor de los casos, esto puede producirse un incendio y un posible despliegue espontáneo del airbag lateral y/o de ventana del lado del pasajero", indicó el ente fiscalizador.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por vehículos marca Peugeot modelo Landtrek años 2022-2025.

Los autos -cuyo origen es Uruguay- fueron vendidos entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025 y hay 204 unidades en stock, 0 en tránsito, 16 en cadena de distribución y 2526 unidades en consumidores.

La empresa informó que los automóviles afectados “pueden sufrir un posible desgaste del mazo de cables central por interferencia con el soporte del panel de instrumentos debido a un layout irregular”.

Y que, “en el peor de los casos, esto puede producirse un incendio y un posible despliegue espontáneo del airbag lateral y/o de ventana del lado del pasajero”.

En concreto, hay “posible riesgo de fuego/incendio”.

Hasta la fecha, no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué hacer si tengo un Peugeot Landtrek?

El Sernac llamó a seguir las siguientes recomendaciones:

Comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN´s adjunto

De ser el caso, coordinar cita previa y asistir al Punto de servicio autorizado PEUGEOT para realizar el procedimiento de verificación y/o reparación.

En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento.

Asimismo, la medida de reparación consta de ajustar el layout. Y, en caso de ser necesario debido a desgaste por interferencia, reparar el mazo de cables.