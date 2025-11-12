País sernac

Sernac emite alerta de seguridad por autos MG, modelo All New MG3, debido a un defecto

Por CNN Chile

12.11.2025 / 08:08

En Chile son más de 240 las unidades de este vehículo que están en manos de consumidores. Revisa los detalles de la alerta.

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para autos de la marca MG, modelo All New MG3, por un defecto.

Desde el servicio detallaron que se trata de vehículos vendidos durante este año 2025, habiendo actualmente 248 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos MG All New MG3?

  • La empresa señaló que, según pruebas de choque realizadas en un laboratorio, los autos cuentan con una deficiencia en el riel del piloto, tendiendo a torcerse hacia el lado derecho.
  • Respecto a los riesgos detallaron que, en caso de presentarse un choque, el riel del asiento del conductor se tiende a torcer a la derecha, lo que aumenta la posibilidad de una lesión al conductor.

¿Qué hago si tengo uno de los All New MG3 involucrados?

  • Contactar al número de contacto para agendar ingreso a concesionario.
  • El cliente debe asistir al concesionario más cercano para poder hacer la instalación correspondiente de la pieza que mejorará la deficiencia del riel.
  • En caso de dudas, las personas deben contactarse directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento: Teléfono/Call Center (600 712 0100), Sitio web (www.mgmotor.cl/), red de concesionarios (www.mgmotor.cl/dealership), formulario de contacto (www.mgcontact.cl/agendamiento/)

