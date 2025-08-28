Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por más de 200 cortes de luz en Mejillones: Han afectado a 5 mil residentes

El ente fiscalizador informó que la CGE no aceptó participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) para buscar una solución extrajudicial en un período de tiempo breve.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva en contra de la Compañía General de Electricidad (CGE) debido a reiterados cortes de luz en Mejillones (Región de Antofagasta).

Se trata de “más de 200 interrupciones constantes y masivas del servicio eléctrico que afecta desde el año 2024 a los cerca de 5 mil residentes” de la comuna.

Estas fallas en el suministro eléctrico por “cortes prolongados, intermitencias, alzas y bajas de voltaje, han provocado diversos inconvenientes en la vida diaria de cientos de familias“.

En enero de este año, en respuesta a un oficio del Sernac, la Compañía “informó que solo en 2024 se registraron 122 cortes en la comuna”.

En junio, el ente fiscalizador nuevamente ofició a la CGE y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para tener información sobre los cortes de luz durante este año. La respuesta fue que se han registrado 89 interrupciones del suministro, con 652 reclamos de clientes afectados.

Demanda contra CGE por cortes de luz en Mejillones

El Sernac decidió interponer una demanda colectiva “por la no entrega continua de un servicio básico esencial para las familias, que no solo ha provocado la privación de electricidad, sino también diversos daños a las vecinas y vecinos, incluyendo desperfectos en artefactos eléctricos”.

Según señalaron, también habría afectaciones directas a personas electrodependientes, “demoras injustificadas en la reposición y falta de información veraz y oportuna”.

Con esta acción judicial se buscan “las más altas multas que establece la ley, y el pago de las indemnizaciones de manera directa y automática, tanto por horas como por fracciones de tiempo”.

“Buscamos una solución justa para las familias de Mejillones, la electricidad es un servicio esencial para desarrollar la vida en comunidad, y que hoy se ve afectada por una empresa que no responde frente a la altura de la responsabilidad que enfrenta“, dijo el director regional del Sernac de Antofagasta, Fernando Sepúlveda.

El servicio, además, informó que la CGE no aceptó participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) para buscar una solución extrajudicial en un período de tiempo breve.