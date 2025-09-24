Sernac anuncia fiscalizaciones a alojamientos y restaurantes por el Mundial de fútbol Sub 20

Desde el organismo detallaron que el fin es verificar si los locales cumplen con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que realizará fiscalizaciones a servicios de alojamiento y restaurantes a propósito del desarrollo del Mundial de fútbol Sub 20 en Chile.

¿Qué dijeron desde el Sernac?

El organismo detalló que el proceso de fiscalización será a empresas de la Región Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins y Maule, las cuales albergarán las sedes el evento deportivo internacional.

Detallaron que el objetivo es verificar en terreno si los locales cumplen con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, especialmente los aspectos relacionados “con la información de precios, libre elección, seguridad en el consumo, entre otros aspectos”.

El director nacional del ente, Andrés Herrera, señaló que “la realización de este evento deportivo tan relevante (…) nos entrega como país una tremenda vitrina turística a nivel internacional, por lo que es fundamental que las empresas de alojamientos y de restaurantes estén a la altura”.

La fiscalización se enfocará en empresas que prestan servicios de hospedaje y restaurantes pensando en el aumento de la demanda, principalmente de los espectadores que viajen, así como también respecto de las delegaciones de las selecciones y de los profesionales de la prensa.

En el caso de los alojamientos, se verificará que los locales informan correctamente los precios, si cumplen con ofertas y promociones y se revisarán las condiciones mínimas exigidas para un consumo seguro, mientras que, en el caso de los restaurantes, se chequeará si los locales informan oportunamente los valores y se verificará si disponen de medios distintos al código QR para informar los precios.