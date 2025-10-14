País sernac

Sernac anuncia fiscalización nacional a supermercados por ley que exige informar el precio por unidad de medida

Por CNN Chile

14.10.2025 / 11:50

Desde el organismo señalaron que las empresas que incumplan la normativa se exponen a multas de hasta 300 UTM, es decir, cerca de $21 millones.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anuncio el inicio de una fiscalización nacional raíz de la ley que exige informar del precio unitario de los productos.

Desde el ente detallaron que las fiscalizaciones se desarrollarán entre el 13 y el 22 de octubre, en 52 sucursales de supermercados distribuidas a nivel nacional en las 16 regiones del país.

Se fiscalizará aspectos generales como la información clara sobre precios, además de la identificación del jefe del local, pero estará principalmente centrada en el Precio Por Unidad de Medida (PPUM), verificando aspectos como que este se informe conjuntamente con el precio de venta en todos los productos que indiquen una unidad de medida.

Tras las fiscalizaciones, el organismo analizará los hallazgos para “proteger los derechos de los consumidores y consumidoras”. De esta manera, las empresas que incumplan la normativa se exponen a multas de hasta 300 UTM, equivalentes a cerca de $21 millones.

¿Qué es el PPUM?

  • Un indicador que obliga a los vendedores a informar el Precio Por Unidad de Medida (PPUM), conjuntamente con el precio de venta de cada uno de los productos.
  • Para cada tipo de producto se debe utilizar la misma unidad de medida, de manera que permita la comparación de precios por unidad de medida de los productos.
  • El reglamento aplica a todos los productos, ya sea nacionales y extranjeros comercializados en el país, cuyos envases o envoltorios indiquen una unidad de medida determinada, por ejemplo, en kilos, gramos, litro, mililitro, área como metro cuadrado, largo como metro o centímetros, entre otras.
  • También aplica a los productos formados por unidades o piezas de idéntica naturaleza que se comercializan en un mismo envase, tales como pañales o toallas higiénicas.
  • Este indicador permite a las y los consumidores ejercer adecuadamente su derecho a la libre elección, ya que facilita el acceso a la información.

