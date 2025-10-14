Sernac anuncia fiscalización nacional a supermercados por ley que exige informar el precio por unidad de medida

Desde el organismo señalaron que las empresas que incumplan la normativa se exponen a multas de hasta 300 UTM, es decir, cerca de $21 millones.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anuncio el inicio de una fiscalización nacional raíz de la ley que exige informar del precio unitario de los productos.

Desde el ente detallaron que las fiscalizaciones se desarrollarán entre el 13 y el 22 de octubre, en 52 sucursales de supermercados distribuidas a nivel nacional en las 16 regiones del país.

Se fiscalizará aspectos generales como la información clara sobre precios, además de la identificación del jefe del local, pero estará principalmente centrada en el Precio Por Unidad de Medida (PPUM), verificando aspectos como que este se informe conjuntamente con el precio de venta en todos los productos que indiquen una unidad de medida.

Tras las fiscalizaciones, el organismo analizará los hallazgos para “proteger los derechos de los consumidores y consumidoras”. De esta manera, las empresas que incumplan la normativa se exponen a multas de hasta 300 UTM, equivalentes a cerca de $21 millones.

¿ Qué es el PPUM?