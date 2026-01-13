País sernac

Sernac amplió alerta de seguridad por autos Ford Bronco y Maverick vendidos en Chile entre 2021 y 2024

Por Valentina Sánchez Cárdenas

13.01.2026 / 16:43

La institución indicó que hay riesgo de "apagado inesperado o falla de arranque automático que aumentan el riesgo de accidentes y colisiones".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) amplió una Alerta de Seguridad por vehículos Ford Bronco y Maverick, comercializados en Chile durante 2021 y 2024.

Esto, por un “posible defecto en la calibración del Módulo de control de la carrocería (BCM) y del Módulo de control del tren motriz (PCM), implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

Actualmente, hay 0 unidades en stock, en tránsito y en cadena de distribución; y hay 233 unidades en consumidores. El VIN o número de chasis puede ser revisado aquí.

En cuanto a la descripción del defecto, la empresa informó al Servicio que “en algunos de los vehículos involucrados bajo la campaña de seguridad 24S24, el BCM y el PCM, podrían haberse calibrado incorrectamente, lo que podría generar que, al momento en que el vehículo se aproxime a una parada, este podría apagarse involuntariamente antes de su detención”.

También podría ocurrir que “cuando la función de arranque/parada automática se encuentre activada, el vehículo podría no arrancar al soltar el pedal de freno luego de una parada”.

De ese modo, el riesgo es un “apagado inesperado o falla de arranque automático que aumentan el riesgo de accidentes y colisiones”.

Hasta la fecha, no se han reportado accidentes derivados de la condición en Chile.

De forma preventiva y gratuita, Ford actualizará el software del módulo BCM y del PCM. Esta medida tiene una duración de 4,5 horas.

El Sernac entregó algunas instrucciones en la alerta de seguridad:

  • Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad, identificándose con el número de VIN
  • Comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para que ejecute la campaña
  • En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento

