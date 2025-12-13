Sernac emite alerta en vehículos Audi Q8 por defecto en el cierre del cinturón de seguridad

El ente fiscalizador informó que la falla podría provocar que "el cierre se afloje incluso con una presión mínima".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad en vehículos Audi Q8 año 2025, por un posible defecto en el cierre del cinturón de seguridad.

El auto ha sido comercializado en Chile durante este 2025. Hasta la fecha hay 3 unidades en consumidores.

Los números de chasis o VIN son:

WAUZZZF10SD032585

WAUZZZF19SD032584

WUAZZZF16SD032144​

La empresa Porsche Chile SPA informó al Servicio que en las unidades afectadas se identificó “una potencial deficiencia en la fabricación de una unión crítica del cierre del cinturón de seguridad”.

Dicha anomalía se originó en el proceso de ensamblaje del proveedor y podría causar que “el cierre se afloje incluso con una presión mínima”.

Debido a ello, “en caso de colisión, el sistema de retención no podría garantizar la fuerza de sujeción necesaria, comprometiendo la seguridad de los ocupantes”.

Hasta la fecha no se han reportado accidentes o lesiones derivadas de esta falla en Chile.

El Sernac instruyó los siguientes pasos a quienes tengan Audi Q8:

Verificar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña, comprobando su número VIN

Agendar una visita al concesionario más cercano

Acudir al concesionario para la inspección y reparación del vehículo

En cuanto a las medidas de reparación, estas se tratan de la inspección y sustitución de los cierres/remaches de los cinturones delanteros del auto.

Este procedimiento es gratuito para los clientes afectados y tiene una duración de alrededor de 3 horas.