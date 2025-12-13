País sernac

Sernac emite alerta en vehículos Audi Q8 por defecto en el cierre del cinturón de seguridad

Por CNN Chile

13.12.2025 / 11:44

{alt}

El ente fiscalizador informó que la falla podría provocar que "el cierre se afloje incluso con una presión mínima".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad en vehículos Audi Q8 año 2025, por un posible defecto en el cierre del cinturón de seguridad.

El auto ha sido comercializado en Chile durante este 2025. Hasta la fecha hay 3 unidades en consumidores.

Los números de chasis o VIN son:

  • WAUZZZF10SD032585
    WAUZZZF19SD032584
    WUAZZZF16SD032144​

La empresa Porsche Chile SPA informó al Servicio que en las unidades afectadas se identificó “una potencial deficiencia en la fabricación de una unión crítica del cierre del cinturón de seguridad”.

Dicha anomalía se originó en el proceso de ensamblaje del proveedor y podría causar que “el cierre se afloje incluso con una presión mínima”.

Debido a ello, “en caso de colisión, el sistema de retención no podría garantizar la fuerza de sujeción necesaria, comprometiendo la seguridad de los ocupantes”.

Hasta la fecha no se han reportado accidentes o lesiones derivadas de esta falla en Chile.

El Sernac instruyó los siguientes pasos a quienes tengan Audi Q8:

  • Verificar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña, comprobando su número VIN
  • Agendar una visita al concesionario más cercano
  • Acudir al concesionario para la inspección y reparación del vehículo

En cuanto a las medidas de reparación, estas se tratan de la inspección y sustitución de los cierres/remaches de los cinturones delanteros del auto.

Este procedimiento es gratuito para los clientes afectados y tiene una duración de alrededor de 3 horas.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

Mundo Confiscan 59.138 dólares a chileno en Argentina por contrabando de divisas
Región de O'Higgins: Ministerio de Agricultura informa "inminente erradicación" de la mosca de la fruta en Malloa
Visita de Messi a la India termina en disturbios y caos: Público destrozó el estadio y ya se abrió una investigación
Encuestas revelan que mayoría de estadounidenses cree que Trump estaba al tanto de los crímenes de Epstein
Anticuario chileno de 73 años aprehendido con 36 piezas precolombinas ilegales en Coquimbo
¿Puedo votar con el carnet de identidad vencido en esta segunda vuelta presidencial?