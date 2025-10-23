Sernac emite alerta de seguridad por riesgo en modelos de autos de la marca Exeed

El ente fiscalizador informó que movimientos en el motor en su funcionamiento, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores.

El Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por posibles fallas en vehículos de la marca china Exeed, comercializados en Chile entre 2022 y 2025.

La alerta aplica a los modelos TXL y VX y se trata de un “movimiento que experimenta el motor en su funcionamiento, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

Actualmente, hay 1 unidad en stock, 11 unidades en cadena de distribución y 313 unidades en consumidores. Para revisar el VIN o número de chasis se puede hacer click aquí.

El ente fiscalizador comunicó a la población que la empresa informó que “debido a movimientos experimentados por el motor en su funcionamiento, la línea de combustible ubicada en la zona superior de este, podrían aproximarse y rozar con la cañería de refrigeración provocando desgaste en alguna de ellas, resultando en una potencial fuga de combustible o refrigerante y la consecuente falla operativa o riesgo de seguridad”.

De ese modo, una fuga de combustible podría generar un incendio o una fuga de refrigerante, que provocaría el sobrecalentamiento y daño del motor.

Hasta la fecha no se han reportado accidentes derivados de dicha condición en Chile.

El Sernac señaló que realizará “una inspección y evaluación inicial a la línea de combustible y refrigerante ubicadas en la zona superior del motor, para luego proceder a la instalación de un protector en la línea de combustible, reforzando adicionalmente los puntos de sujeción para asegurar distancia entre los componentes. El tiempo que demora la medida de reparación es de 30 minutos y no tiene costo para los consumidores afectados”.

Además, recomendó a la población a revisar si el número de VIN de su vehículo está afectado o a agendar una cita para que se lleve a cabo el procedimiento de mejora.