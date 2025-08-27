Sernac emite alerta de seguridad por posibles fallas en varios modelos de vehículos Opel

En Chile no se han reportado accidentes relacionados con esta condición; sin embargo, "se han presentado 527 casos de fuga de combustible, de los cuales 11 presentaron casos de incendio".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por vehículos Opel por posibles fallas.

Incluye a los modelos Corsa, Crossland, Grandland y Mokka comercializados en Chile entre junio de 2023 y agosto de 2025.

Se trata de un “posible desperfecto en la tubería de alta presión de combustible, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

El organismo informó que hay 66 unidades en stock, 259 en tránsito, 4 en cadena de distribución, 501 unidades en consumidores y 830 en total.

Alerta de seguridad por vehículos Opel

La empresa indicó que los autos afectados “presentan una posible fuga de combustible en la tubería de alta presión entre la bomba de alta presión y el riel de combustible, por conexiones que podrían no haber sido ajustadas correctamente”.

Esto conlleva riesgo de fuego o incendio.

Debido a esta situación, el Sernac entregó algunas instrucciones a los usuarios: