Sernac alerta por venta de lápices falsificados en Barrio Meiggs: “Pueden contener metales pesados y pinturas tóxicas”

En concreto, el servicio alertó por la venta de productos que imitan lápices de la marca Giotto. ¿Cómo identificarlos?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió un llamado de alerta tras detectar la venta de productos que imitan lápices de la marca Giotto.

Desde el organismo detallaron que se trata de falsificados de dos tipos de lápices: La línea Stilnovo (en los formatos de 12 y 24 colores) y Giotto 3.0.

Según los antecedentes recopilados por la propia empresa, la venta de estas falsificaciones se concentra en el Barrio Meiggs en la Región Metropolitana, aunque no descartan que sea vendido en otras zonas de la capital, incluso en otras regiones del país.

Por otra parte, detallaron que el principal riesgo asociado a estas imitaciones es que pueden contener metales pesados y pinturas tóxicas (como plomo), los cuales son peligrosos para los niños y niñas que manipulen o muerdan el producto.

Además, en términos de desempeño, la madera de baja calidad de estas imitaciones puede astillarse fácilmente y sus minas son delgadas y quebradizas, lo que reduce la vida útil y genera una mala experiencia de uso debido a su baja pigmentación.

Finalmente, hicieron un llamado a las personas que detecten la venta de un producto falsificado a que lo reporten tanto a Sernac como a las policías.Con estos antecedentes, el Servicio derivará la denuncia al Ministerio Público para su investigación.

¿Cómo identificar el producto real de la falsificación?

Para distinguir los productos Giotto originales, el primer punto clave es la madera, la que debe ser de un color oscuro y natural en lugar de un tono blanquecino .

Los lápices auténticos presentan grabados en color plateado con diseños actualizados, mientras que las copias suelen usar letras blancas o formatos antiguos.

En cuanto al empaque, la caja original de 12 colores incluye un sacapuntas real adherido y las de 24 colores presentan un diseño moderno y renovado; finalmente, en modelos como el 3.0, la mina original destaca por tener un grosor de 3 mm, siendo más robusta que la de imitación.