“Sería muy raro que alguien no quisiera avanzar en medidas que apuntan a la reactivación”: Squella por plan de “Reconstrucción Nacional”

El senador aseguró que el proyecto contempla medidas concretas para fortalecer la economía y beneficiar directamente a la clase media.

Como un proyecto con amplias posibilidades de avanzar en el Congreso calificó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, la propuesta de Ley de “Reconstrucción Nacional”, impulsada por el Ejecutivo. Según indicó en Radio T13, el escenario legislativo actual permitiría encaminar su aprobación en los próximos meses.

“Yo sí lo veo posible”, sostuvo el parlamentario al referirse al plazo estimado por el Gobierno para despachar la iniciativa hacia fines de agosto. En ese contexto, agregó que “no creo que, por ejemplo, tenga algún grado de riesgo en general este proyecto”, apuntando a que existe una comprensión extendida entre los legisladores sobre sus alcances.

El dirigente oficialista también destacó que la propuesta apunta directamente a la reactivación del crecimiento económico, lo que, a su juicio, genera consensos transversales. “Sería muy raro que alguien no quisiera avanzar en un conjunto de medidas que apunta a la reactivación en crecimiento económico”, señaló.

Respecto del contenido del proyecto, Squella enfatizó que contempla beneficios concretos para la clase media, especialmente en materia tributaria.

En esa línea, explicó que una de las medidas relevantes implica una reducción que va más allá de lo que se ha difundido públicamente: “Está lleno de medidas que cuando uno las explica en dos palabras o con un ejemplo, es inmediatamente una inyección a la vena de mejora en la calidad de vida de la clase media”.

Además, detalló que ciertos ajustes buscan incentivar la formalización laboral, especialmente en sectores donde los ingresos familiares dependen de condiciones inestables.

En paralelo, el senador valoró el encuentro sostenido recientemente entre autoridades de Gobierno y representantes oficialistas en Cerro Castillo, instancia encabezada por el Presidente José Antonio Kast. Según describió, la reunión permitió revisar tanto los detalles del proyecto como el balance del primer mes de gestión.

“Fue una muy buena reunión”, expresó Squella, destacando además el ambiente que se vivió durante la cita. “No quiero pecar de exceso de optimismo, pero lo que vi ayer me llena de entusiasmo”, agregó.

Finalmente, abordó una controversia surgida en la Comisión de Hacienda por la ausencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, en una sesión clave. Sobre este punto, explicó que la autoridad había informado previamente su inasistencia por compromisos con el Mandatario, y que el inconveniente respondió a una dificultad de coordinación. “Esto no nos puede volver a pasar”, señaló, recogiendo la preocupación manifestada por otros parlamentarios.