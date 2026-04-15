Cultura cine

Game of Thrones tendrá película: ¿Qué se sabe hasta ahora sobre Aegon’s Conquest?

Por CNN Chile

15.04.2026 / 12:01

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La noticia fue presentada en una sesión de Warner Bros. en el CinemaCon de Las Vegas. En la instancia, el título apareció dentro del bloque de estrenos fijados “para 2027 y más allá”.

Warner Bros. confirmó que Game of Thrones llegará a la pantalla grande.

El estudio de cine dio a conocer la noticia la tarde del martes, durante una presentación en el CinemaCon de Las Vegas, Estados Unidos.

La primera entrega de la franquicia formará parte de los estrenos fijados para “2027 y más allá”.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la película de Juego de Tronos?

Su nombre, hasta el momento, fue oficializado como Game of Thrones: Aegon’s Conquest (Juego de Tronos: La Conquista de Aegon).

Hasta ahora, se sabe que la producción funcionará una precuela de la trama original de la serie basada en los libros de George R. R. Martin.

En cuanto a la trama, se espera que adapte la historia del primer rey de los Siete Reinos, Aegon Targaryen, a quien también se le conoce como “el Conquistador” y “el Dragón”.

Según el reporte de VarietyGame of Thrones: Aegon’s Conquest será escrito por Beau Willimon, showrunner de la versión estadounidense de House of Cards.

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