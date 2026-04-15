Miembros de la bancada UDI piden al Gobierno eliminar pago de contribuciones a mujeres mayores de 60 años

Los gremialistas afirmaron que la medida es de "sentido común" y que "si la edad de jubilación legal para las mujeres es a los 60 años, no parece razonable que tengan que esperar cinco años más para acceder al beneficio".

Miembros de la bancada UDI pidieron al Gobierno eliminar el pago de contribuciones a partir de los 60 años en mujeres.

En el cónclave oficialista realizado en Cerro Castillo, el integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, y las diputadas Marlene Pérez, Ximena Naranjo, Natalia Romero, Constanza Hube y Alejandra Valdebenito, solicitaron al Ejecutivo que la eliminación de contribuciones para adultos mayores se aplique también a mujeres desde 60 años.

En la instancia, dieron a conocer su propuesta y abogaron por que sea incorporada en la iniciativa, con el objetivo de apoyar a las mujeres que se jubilan a dicha edad.

La medida, según dijeron los UDI, es de “sentido común”, ya que “si la finalidad de esta medida es dar un alivio a las personas en su etapa de vejez, resulta lógico que se aplique desde los 60 años para las mujeres”.

Los gremialistas insistieron en que la propuesta es “del todo pertinente si es que realmente queremos apoyar a los adultos mayores en una etapa tan compleja y difícil como es la vejez. Si la edad de jubilación legal para las mujeres es a los 60 años, no parece razonable que tengan que esperar cinco años más para acceder al beneficio. Todos conocemos las dificultades económicas que enfrentan muchas personas al momento de jubilarse; por lo tanto, es un acto de justicia que estaríamos haciendo con ellas”.

“No solo se trata de un acto de justicia, sino que busca hacerse cargo de la realidad que enfrentan muchas mujeres al terminar su vida laboral y tener que jubilarse”, remarcaron.