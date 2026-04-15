Universidad San Sebastián apuesta por la sustentabilidad: Innovación permite ahorrar hasta un 40% de agua en sus campos deportivos

Desde la reutilización del agua de piscinas para el riego de canchas hasta tecnología que optimiza la hidratación de los suelos, diversos proyectos buscan reducir el consumo hídrico hasta en un 40%.

Canchas de fútbol, de pádel, de tenis, entre otras. Todas enfocadas al deporte y la recreación, pero que comparten algo más: todas necesitan de agua para su mantención. Es por esto que la Universidad San Sebastián implementó un nuevo sistema sustentable para mantener sus dependencias deportivas.

“Partimos el año pasado con una meta de ahorrar el 25 y 30%, con todo el ahorro, como vemos acá, la piscina es nuestra gran cantidad de agua que se usa durante el año, el 30% aproximadamente. Así que hay varias iniciativas que van a ir provocando este ahorro que nos permita ser sostenibles y amigable con el medio ambiente”, señala el Director Ejecutivo Club Deportivo Universidad San Sebastián (USS), Diego Karmy.

En ese sentido, el jefe de Infraestructura y Mantención del club, Nelson Palma, explica que captan el agua del retrolavado de la piscina mediante dos estanques de 5.000 litros para alimentar la zona norte del recinto y las canchas de tenis de arcilla. “El proyecto hídrico que acabamos de realizar, desde la conexión que tenemos desde los estanques que están detrás de la piscina, llega por una tubería soterrada que va hacia el lado de las canchas de arcilla que tenemos del club”, detalla.

Anteriormente, el club utilizaba agua potable para la mantención de estos espacios, pero hoy el sistema permite operar exclusivamente con agua recuperada.

Uso de agua que en operaciones como la de la Universidad San Sebastián (USS), significan miles de litros diarios, pero que el uso de nuevas tecnologías ha logrado reducir.

Felipe Villarino, Gerente General AQUA4D Latino América (LATAM), sostiene que “en cada uno de nuestros clientes partimos haciendo una fotografía de cómo están en términos de su gestión hídrica, para después terminar en un plan de inversión en donde la tecnología viene a ser una de las posibilidades para generar esos ahorros. AQUA4D es una tecnología muy amigable, 100% sostenible, que va instalada en los sistemas de riego actual o en las casetas, en las bombas, y nos permite tener un agua distinta, un agua que hidrata y humecta mejor, y eso se traduce en varios beneficios. Estamos en un promedio de un 30 a un 40% de ahorro de agua”.

Dicha tecnología ha significado un antes y un después en eficiencia y sustentabilidad, permitiendo ahorrar miles de litros de agua y también un ahorro considerable en mantención. Se trata de un sistema que también se puede aplicar en particulares.

“Somos una empresa que está constantemente indagando en distintos productos que puedan servir para nuestros clientes que son muy recurrentes. Nuestros clientes se cambian de casa, se compran una segunda vivienda y nos llaman para que nosotros le equipemos su casa”, explica Eugenio Domínguez. El Gerente General de Comercial Domínguez añade que “es fundamental que nosotros podamos recomendar a los clientes lo mejor de lo que está saliendo al último minuto y en este caso, claro, en tratamiento de agua, AQUA4D es la solución para tratamiento de sarro y cuidar las cañerías y obviamente ahorrar en el riego de los pastos”.

Esta transformación física del recurso permite darle más y mejor uso al agua en un contexto global marcado por la sequía y la necesidad de optimizar los recursos naturales.