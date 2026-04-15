Más de 75 mil stands y 35 mil empresas serán parte de la edición número 139 de la Feria de Cantón

Establecida en 1957, la Feria de Cantón se celebra dos veces al año en Guangzhou, punto de encuentro de comerciantes de todo el mundo y es el más largo de varios eventos comerciales internacionales integrales en China, considerado como el barómetro del comercio exterior del gigante asiático. Este año, se realizará entre el 15 de abril y el 5 de mayo.

La Feria de Importación y Exportación de China, conocida como la Feria de Cantón, comenzó su edición número 139 esta semana en Guangzhou, la capital de la provincia de Guangdong, con más de 32.000 empresas participantes, una extensión de 1,55 millones de metros cuadrados y con más de 75 700 stands, que incluyen participantes globales del comercio como Walmart de los Estados Unidos, Tesco de Gran Bretaña y Carrefour de Francia.

Zhu Yong, director del Centro de Comercio Exterior de China, señaló que la participación de los compradores ha ido en aumento y que la preinscripción ha sido impulsada principalmente por nuevos compradores, cuyo número ha aumentado en un 20 % año tras año, mientras que la participación entre los compradores existentes se mantiene estable.

Los avances tecnológicos que han sorprendido: desde un dron para enviar té, hasta un panda robot

La exposición incluyó la construcción del “primer escenario” de innovación empresarial, las áreas de industrias emergentes del futuro, como robots de servicio, medicina inteligente, drones, nuevos materiales y nuevas energías, y por primera vez se llevaron a cabo nuevas escenas de IA, como inspecciones de robots y demostraciones de vuelo de drones.

Los productos de comercio exterior de China buscan acelerar una transición hacia productos “nuevos”, “verdes” e “inteligentes”, y esta versión del evento busca ese objetivo, centrándose en la adición de temas y áreas especiales en el sector de productos más dinámico y con mayor potencial de crecimiento, permitiendo a los compradores extranjeros comprender mejor los nuevos productos de “Made in China Inteligente”.