Mundo tráfico de especies

Con información de CNN

Kenia condena a hombre chino a 12 meses de cárcel por intentar sacar 2.200 hormigas vivas del país

Por CNN Chile

15.04.2026 / 15:42

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Zhang Kequn pagará además una multa de 1 millón de chelines (unos $7.746). La magistrada justificó la severidad de la pena por el aumento de casos de tráfico de hormigas, que abastecen a mercados asiáticos donde los coleccionistas pagan grandes sumas por colonias.

(CNN) – Un tribunal keniano condenó este miércoles al ciudadano chino Zhang Kequn a 12 meses de prisión y una multa de 1 millón de chelines (aproximadamente $7.746) por intentar extraer ilegalmente hormigas vivas del país.

Zhang fue arrestado el mes pasado en el aeropuerto internacional de Nairobi con más de 2.200 hormigas de jardín en su equipaje. Inicialmente se declaró no culpable, pero luego cambió su declaración a culpable.

Crecimiento del tráfico de hormigas

La magistrada Irene Gichobi argumentó que “un disuasivo severo es necesario” ante el aumento de casos de tráfico de estos insectos. Los especímenes vivos abastecen mercados asiáticos donde los entusiastas pagan grandes sumas para mantener colonias en formicarios.

Un ciudadano keniano, Charles Mwangi, acusado de suministrar las hormigas, se declaró no culpable y está en libertad bajo fianza. Expertos advierten sobre un cambio en la biopiratería hacia especies menos conocidas. La defensa de Zhang anunció que apelará la sentencia.

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