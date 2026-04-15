ENAP confirma nueva alza en combustibles: Bencina sube más de $20 por litro

Según el nuevo reporte de la empresa estatal, los precios de todos los combustibles registraron un alza, excepto el kerosene.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó un nuevo reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles.

Entre los factores que explican el aumento de los valores destacan el conflicto en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo.

Según explicó la empresa estatal, entre los antecedentes también se consideran los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como por ejemplo el transporte marítimo hasta Chile.

Cabe destacar que el pasado 26 de marzo se registró un alza histórica tras las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). En ese entonces, los valores quedaron de la siguiente manera:

+$372,2 por litro en el precio de la gasolina de 93 octanos.

+$391,5 por litro en el precio de la gasolina de 97 octanos.

+$138,5 por litro en el caso del kerosene.

+$580,3 por litro en el precio del diésel.

+$11,0 por litro en el precio del GLP de uso vehicular.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante la tercera semana de abril, los consumidores podrán notar alzas en el precio de los combustibles, de acuerdo con el siguiente detalle:

Bencina de 93 octanos: +$20,2 por litro.

Bencina de 97 octanos: +$22,3 por litro.

Diésel: +$36,4 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: +$36,5 por litro.

Kerosene: $0,0 por litro.

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).