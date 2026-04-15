Gobierno retira nombramiento de seremi de Energía en La Araucanía tras ausencia sin justificación: “No ha contestado el teléfono”

A través de un comunicado, el Gobierno calificó la situación como “irregular” y expresó su preocupación por la falta de información oficial respecto del paradero y las razones de la inasistencia del funcionario.

El Ministerio de Energía confirmó el retiro de la tramitación del decreto de nombramiento del seremi de Energía en La Araucanía, Patrick Dungan debido a su ausencia desde el lunes 13 de abril sin justificación formal.

A través de un comunicado, el gobierno lamentó la situación y la calificó como “irregular”.

“Desde el día lunes 13 de abril el seremi Patrick Dungan Alvear se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, hecho irregular que lamentamos”, señaló la cartera.

El documento añade que, ante la falta de contacto con la autoridad regional, “hemos intentado contactarlo, pero no ha contestado el teléfono”.

Como consecuencia directa, el Ejecutivo resolvió detener el proceso administrativo que mantenía su designación en curso.

“El Ministerio de Energía determinó retirar la tramitación de su decreto de nombramiento en Contraloría”, informó el comunicado, añadiendo que como resultado “se propondrá una nueva terna al Presidente de la República para que designe prontamente a la autoridad de la cartera”.

Mientras se concreta ese nombramiento, la misiva finalizó indicando que las funciones del servicio quedarán a cargo de la subrogancia por el seremi de Economía, Carlos Zirot, por lo que “desarrollándose con normalidad”.