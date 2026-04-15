Conflicto en Medio Oriente: Líder de Qatar llama a desescalar la tensión en la región en una llamada con Trump

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, enfatizó la necesidad de recurrir a medios diplomáticos para preservar la seguridad y la estabilidad regional y global.

(CNN) – El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habló este miércoles por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las tensiones regionales en curso e hizo un llamado a la desescalada, según la Oficina del Emir.

Los dos líderes discutieron las repercusiones del aumento de las tensiones en Medio Oriente sobre los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales.

“Su Alteza también subrayó la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para evitar que la región sufra una escalada adicional”, decía el comunicado qatarí.

El emir destacó la necesidad de recurrir a medios diplomáticos para preservar la seguridad y la estabilidad regional y global.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Hira Humayun y Mohammed Tawfeeq.