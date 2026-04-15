Hallan segundo cuerpo en casona colapsada tras incendio en centro de Santiago

El operativo, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se desarrolla en la intersección de Cumming con Catedral, donde se ubica la estructura de tres pisos.

Este miércoles, equipos de emergencia confirmaron el hallazgo de un segundo cuerpo al interior de una casona que se incendió y derrumbó en el centro de Santiago el pasado 6 de abril.

Esto, en medio de los trabajos de remoción de escombros del inmueble.

El operativo, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se desarrolla en la intersección de Cumming con Catedral, donde la estructura de tres pisos colapsó, generando un escenario de alto riesgo para los rescatistas.

La búsqueda forma parte de un despliegue especializado del grupo USAR, activado a petición de la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Santiago, luego de que ayer se encontrara una primera víctima entre los escombros.

Según informó el cuarto comandante Sebastián Mocarquer, ambos cuerpos ya fueron recuperados y entregados a las autoridades para las diligencias correspondientes.

“En este minuto, la propiedad se encuentra con un riesgo estructural importante”, complementó el funcionario.