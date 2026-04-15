Indagan si estudiante recibió pagos por desmanes en Liceo Lastarria | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El presidente José Antonio Kast encabeza cónclave por el “plan de reconstrucción nacional”.

encabeza cónclave por el “plan de reconstrucción nacional”. Polémica por inasistencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert , a comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas.

, a comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas. Aplazan audiencia de revisión de medidas cautelares del principal sospechoso del triple crimen en La Reina y el juez a cargo se inhabilitó al reconocer vínculos familiares con el caso.

y el juez a cargo se inhabilitó al reconocer vínculos familiares con el caso. Incertidumbre por resultados electorales en Perú y quién pasará a la segunda vuelta.

Formalizan a alumno por desmanes en Liceo Lastarria e investigan si alguien le pagó para ello.

En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sobre el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.