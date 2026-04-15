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Indagan si estudiante recibió pagos por desmanes en Liceo Lastarria | CNN Prime

Por CNN Chile

15.04.2026 / 17:22

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

  • El presidente José Antonio Kast encabeza cónclave por el “plan de reconstrucción nacional”.
  • Polémica por inasistencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas.
  • Aplazan audiencia de revisión de medidas cautelares del principal sospechoso del triple crimen en La Reina y el juez a cargo se inhabilitó al reconocer vínculos familiares con el caso.
  • Incertidumbre por resultados electorales en Perú y quién pasará a la segunda vuelta.
  • Formalizan a alumno por desmanes en Liceo Lastarria e investigan si alguien le pagó para ello.

En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sobre el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.

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