Indagan si estudiante recibió pagos por desmanes en Liceo Lastarria | CNN Prime
Por CNN Chile
15.04.2026 / 17:22
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Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
- El presidente José Antonio Kast encabeza cónclave por el “plan de reconstrucción nacional”.
- Polémica por inasistencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas.
- Aplazan audiencia de revisión de medidas cautelares del principal sospechoso del triple crimen en La Reina y el juez a cargo se inhabilitó al reconocer vínculos familiares con el caso.
- Incertidumbre por resultados electorales en Perú y quién pasará a la segunda vuelta.
- Formalizan a alumno por desmanes en Liceo Lastarria e investigan si alguien le pagó para ello.
En Entrevista Prime conversamos con la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sobre el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.