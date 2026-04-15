Vuelven las precipitaciones: ¿Qué días y en qué regiones lloverá?

Durante la semana se espera el ingreso de dos nuevos sistemas frontales que provocarán precipitaciones en la zona sur y centro del país, que superarán los 100 milímetros durante el domingo 19 de abril.

La meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, explicó que este jueves ingresará un sistema frontal a Chile que causará lluvias durante la semana en la zona centro-sur.

La experta explicó que las lluvias se deben al ingreso de un sistema frontal y que estas se concentrarán mayormente en la Patagonia, pero señaló que “también van a avanzar por la zona sur y central”.

“En la Región de Magallanes es donde se va a concentrar la mayor cantidad de esta lluvia que va a ser en la parte norte; Punta Arenas (…) habrá abundantes precipitaciones, incluso superando los 100 milímetros, desde el miércoles hasta el domingo”, precisó.

Además, señaló que en las regiones de Valparaíso y Metropolitana se espera que esté nublado durante los siguientes días e incluso pronosticó que podrían caer precipitaciones débiles durante la madrugada del viernes.

Ingreso de nuevo sistema frontal durante el viernes traerá “mucha más lluvia”

La meteoróloga advirtió que se espera el ingreso de otro sistema frontal durante el viernes que trae “mucha más lluvia, con tasas sobre los 6 a 7 milímetros por hora en la Región de Aysén”.

“El día sábado va a ser un día lluvioso en la Patagonia y también en la zona sur, y es muy probable que deje abundantes precipitaciones y viento también en sectores cordilleranos”, explicó.

Henríquez no descartó lluvias en la zona centro del país, pero recalcó que las precipitaciones se esperan con más certeza desde la Patagonia hasta la Región de O’Higgins.