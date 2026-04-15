Camila Flores niega irregularidades en caso por presunto fraude al Fisco y advierte que iniciará acciones contra denunciante

La parlamentaria manifestó su disposición a colaborar con la entrega de antecedentes financieros a Fiscalía y reafirmó su inocencia en medio de la investigación que se mantiene aún en reserva.

En medio de la investigación por presunto fraude al Fisco, la senadora Camila Flores descartó haber incurrido en irregularidades y aseguró que no existe delito en los hechos que se le atribuyen, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso iniciara diligencias tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025.

El caso, que se encuentra en carácter reservado, apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias y contempla la participación de la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros.

Según antecedentes difundidos públicamente, el supuesto mecanismo investigado habría operado durante los períodos legislativos de Flores, con montos que podrían alcanzar los 300 millones de pesos, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

“Somos inocentes”

“Acá no hay delito, no hay falta”, afirmó la parlamentaria desde el Congreso, quien además sostuvo que espera tener acceso a la carpeta investigativa para conocer en detalle los antecedentes de la causa y el origen de la denuncia en su contra.

Flores insistió en su inocencia y la de su equipo, rechazando la existencia de prácticas indebidas.

“Estamos absolutamente claros de que somos inocentes de estos hechos”, señaló, agregando que el caso tendría, a su juicio, una motivación detrás.

La senadora también aseguró estar disponible para colaborar con la investigación, incluyendo la entrega de información financiera.

“Si quieren revisar mis cuentas bancarias, que revisen lo que quieran”, expresó, apuntando a una disposición total para transparentar su situación y entregar equipos telefónicos.

“Yo ya he instruido y he solicitado a mi banco buscar las cartolas de mis cuentas corrientes de los últimos años para poder aportárselas a la fiscal que lleva la causa, incluso sin necesidad de que ella pida o levante un secreto bancario, portárselo yo voluntariamente”, sostuvo.

Respecto a la denuncia, indicó que espera conocer pronto la identidad de quienes la presentaron.

“Cada día que pasa tengo más certeza que dudas respecto de quién es”, dijo, adelantando que una vez tenga acceso a la carpeta entregará esa información públicamente y evaluará acciones legales.

Finalmente, Flores reafirmó que continuará con sus funciones y que, según sus palabras, “no se dejará intimidar” por la investigación en curso.

“Cuando se ingresa esta denuncia anónima en mi contra (…), lo voy a decir con nombre y apellido y voy a iniciar todas las acciones judiciales que correspondan para que las personas que me han propinado este daño y que intentan finalmente lesionar mi honra, paguen por lo que hicieron”, puntualizó.