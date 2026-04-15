S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos históricos ante posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Wall Street cerró mixto este miércoles con el S&P 500 y Nasdaq en verde, mientras que Dow Jones retrocedió levemente hasta los 48.463,72 puntos a la espera de que avancen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz.

Una próspera jornada tuvieron los mercados de Wall Street este miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzando máximos históricos, mientras que el selectivo Dow Jones cerró con una leve baja.

El alza de los índices bursátiles se vio impulsada tras las señales de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz, luego de que Donald Trump ordenara cerrar el estrecho de Ormuz y prohibir el paso a transportes que provienen o se dirigen de puertos iraníes.

El S&P 500 rompió la barrera de las 7.000 unidades, la que había superado por primera vez el 28 de enero de este año, cuando abrió en 7.002,00 puntos. Sin embargo, hoy escaló un 0,80% hasta las 7.022,93 unidades, siendo el máximo histórico para el selectivo que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos.

En línea con el S&P 500, el NASDAQ Composite se ubicó por primera vez por encima de los 24.000 puntos al cierre de la jornada, tras abrir en 23.688,12 unidades y avanzar 1,60% hasta los 24.016,02 puntos. Con esto, desde el 31 de marzo, la bolsa tecnológica lleva once días consecutivos en números verdes, acumulando un alza del 14.57%.

A pesar de que el S&P 500 y el NASDAQ tuvieron cifras favorables, el Dow Jones no siguió esta línea y retrocedió levemente un 0,15% hasta las 48.463,72 unidades.

¿Cómo les fue a las bolsas del resto del mundo?

Europa cerró mixto este miércoles, casi todos los mercados cayeron, como el Euro Stoxx 50 (-0,73%), el CAC 40 francés (-0,64%), el IBEX 35 español (-0,55%), el FTSE 100 londinense (-0,47%), el SMI suizo (-0,30%) y el selectivo italiano FTSE MIB (-0,04%). Dejando al DAX alemán como el único índice principal europeo que sumó (+0,09%).

En Asia, todas las bolsas avanzaron, con el Nikkei 225 japonés que se ubicó por sobre los 58.000 puntos tras un alza del 0,44%. Asimismo, sumaron el Hang Seng de Hong Kong (+0,29%), el Shanghai Composite de China (+0,01%), el KOSPI de Corea del Sur (+2,07%) y el Nifty 50 de la India (+1,63%).

¿Subió o bajó la Bolsa de Santiago?

El S&P IPSA tuvo una caída de 0,19% y cerró la jornada en 11.314,66 puntos. A pesar de retroceder 21,36 unidades, el principal índice bursátil nacional sigue en sus mejores números desde la primera semana de febrero tras el repunte del cobre.