País expulsión de migrantes

Gobierno realizará este jueves el primer vuelo para expulsar a 40 migrantes

Por Arelí Zúñiga

15.04.2026 / 16:43

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La decisión se produce tras semanas de presión política, luego de que el propio mandatario admitiera que las expulsiones no avanzaban al ritmo previsto.

El gobierno iniciará este jueves su primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular, marcando un paso clave en la agenda migratoria impulsada por el presidente José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos por la demora en concretar esta medida.

El operativo contempla la salida de alrededor de 40 personas y será coordinado por distintas instituciones del Estado, incluyendo organismos migratorios, la policía civil y la Fuerza Aérea, consignó Radio Biobío.

El vuelo seguirá una ruta que comenzará en Santiago, hará una escala en Iquique y continuará hacia Colombia, Ecuador y Bolivia.

La decisión se produce tras semanas de presión política, luego de que el propio mandatario admitiera que las expulsiones no avanzaban al ritmo previsto, y forma parte de un plan más amplio orientado a reforzar el control fronterizo y enfrentar delitos asociados, como el crimen organizado.

En ese contexto, el gobierno planearía intensificar estos operativos, con al menos dos vuelos mensuales adicionales y salidas terrestres hacia países vecinos, recogió La Tercera.

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