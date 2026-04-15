Ministra Mara Sedini declara patrimonio superior a $1.000 millones en bienes raíces y sociedad

La vocera de Gobierno presentó su declaración de intereses y patrimonio ante Contraloría, donde detalla un departamento en Lo Barnechea, una parcela en Lampa y participación en inversiones. También informa deudas por $224 millones.

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, ingresó el 9 de abril su primera Declaración de Intereses y Patrimonio, correspondiente a su asunción el 11 de marzo. Según InfoProbidad, la vocera declaró un departamento en Lo Barnechea adquirido en 2022 con avalúo fiscal superior a $186 millones, más estacionamientos y bodega.

También posee una parcela en Lampa y participa en un 17,06% de inmuebles en San Joaquín, totalizando siete propiedades.

Activos, vehículo y deudas

Según reportó CHV Noticias, Sedini consignó un vehículo Chery Tiggo 7 Pro Max modelo 2025 avaluado en $15,6 millones y una participación del 17,5% en Inversiones V&S Limitada, valorada en $963 millones. No registra inversiones en el extranjero.

Sus pasivos alcanzan $224 millones: un crédito hipotecario de $93 millones y otra obligación superior a $130 millones con Viancos & Sedini SpA. La declaración concentra su patrimonio en bienes raíces y participación societaria.