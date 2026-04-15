FMI prevé que el PIB nominal de Chile superará los US$ 400.000 millones este año y alcanzará los US$ 519.000 millones en 2031

La entidad financiera dio a conocer sus proyecciones para el desarrollo de la economía nacional y se espera que para este año crezca un 14,78% respecto al 2025, cuando el PIB nominal del país fue cifrado en US$ 355.346 millones.

En medio de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), celebradas en Washington D.C., el organismo financiero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló sus proyecciones para el desarrollo de la economía en todo el mundo a través del World Economic Outlook (WEO).

Si bien en los últimos días el FMI advirtió a los bancos centrales que deberán endurecer sus políticas por las fluctuaciones de la economía mundial por el conflicto en Medio Oriente, la entidad económica prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile alcance el 2,4% con un per cápita de US$ 37.000 este año.

Asimismo, el FMI detalló las cifras del PIB nominal, que cerró el 2025 en US$ 355.346 millones. Para este año, se espera que rompa la barrera de los 400 mil millones de dólares y alcance los US$ 407.850 millones, lo que representaría un crecimiento del 14,78%.

En esa línea, el organismo también publicó sus proyecciones para los próximos cinco años. En ellas se prevé que el tamaño de la economía nacional llegue a los US$ 434.037 millones en 2027, US$ 455.022 millones en 2028, US$ 475.623 millones en 2029 y en 2030 roce los 500 mil millones de dólares con US$ 496.763 millones.

Para el 2031, último año al que llega la proyección del FMI, se espera que el PIB nominal supere los US$ 500.000 millones y se ubique en torno a los US$ 519.088 millones.

Con esto, la entidad financiera prevé que entre 2025 y 2031 la economía nacional crezca significativamente en un 46,08%.

¿Cuánto crecerán los otros países de la región?

En comparación con los demás países de la región, el FMI proyecta que Chile será el tercer país en el que más crecerá el PIB nominal entre 2025 y 2031, solo por detrás de Paraguay y Brasil.

Paraguay (2025-2031): Pasará de US$ 49.358 a US$ 79.788 millones ( +61.65% | +US$ 30.430 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 49.358 a US$ 79.788 millones ( | +US$ 30.430 millones) Brasil (2025-2031): Pasará de US$ 2279.918 a US$ 3378.877 millones ( +48.20% | +US$ 1098.958 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 2279.918 a US$ 3378.877 millones ( | +US$ 1098.958 millones) Chile (2025-2031): Pasará de US$ 355.346 a US$ 519.087 millones ( +46.08% | +US$ 163.741 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 355.346 a US$ 519.087 millones ( | +US$ 163.741 millones) Colombia (2025-2031): Pasará de US$ 457.410 a US$ 661.138 millones ( +44.54% | +US$ 203.728 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 457.410 a US$ 661.138 millones ( | +US$ 203.728 millones) Uruguay (2025-2031): Pasará de US$ 85.575 a US$ 121.215 millones ( +41.65% | +US$ 35.640 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 85.575 a US$ 121.215 millones ( | +US$ 35.640 millones) Perú (2025-2031): Pasará de US$ 341.025 a US$ 458.414 millones ( +34.42% | +US$ 117.389 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 341.025 a US$ 458.414 millones ( | +US$ 117.389 millones) Ecuador (2025-2031): Pasará de US$ 130.321 a US$ 171.302 millones ( +31.45% | +US$ 40.980 millones)

(2025-2031): Pasará de US$ 130.321 a US$ 171.302 millones ( | +US$ 40.980 millones) Argentina (2025-2031): Pasará de US$ 681.485 a US$ 878.051 millones (+28.84% | +US$ 196.566 millones)

Las proyecciones de Bolivia y Venezuela no fueron contempladas hasta el 2031, pero el FMI prevé que para este año la economía boliviana crezca 25,67%, pasando de US$ 64.250 millones a US$ 80.743 millones.

Mientras que para Venezuela, la proyección llega hasta el 2027, y se espera que pase de US$ 99.661 millones a US$ 117.908 millones, un crecimiento del 18,31%.

¿Cuánto crecerán las potencias mundiales?

De igual manera, el FMI anticipa un gran crecimiento del PIB nominal de cara al 2031 de las cinco economías más importantes del mundo: Estados Unidos, China, Alemania, India y Japón.

Para Estados Unidos se espera que la economía pase de los US$ 30.767.075 millones del 2025 a 39.031.262 millones, creciendo así un 26,86%. Mientras que la segunda economía más influyente del mundo, China, pasará de US$ 19.626.247 millones a US$ 27.496.670 millones (+40.10%).

Por su parte, Alemania, que tuvo un PIB nominal de US$ 5.048.059 millones en 2025, crecerá un 25.83% hasta los US$ 6.351.962 millones.

Asimismo, India será la potencia que más crecerá entre las cinco más grandes del mundo, al aumentar un 73,44%, pasando de US$ 3.916.312 millones en 2025 a US$ 6.792.432 millones en 2031. Además, el tamaño de la economía de segunda potencia asiática, Japón, crecerá 15,63%, llegando a US$ 5.128.325 millones en 2031, tras cifrar el 2025 en US$ 4.435.163 millones.