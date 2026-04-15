EE.UU. anuncia nuevas sanciones relacionadas con el petróleo iraní

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió que Estados Unidos está dispuesto a aplicar “sanciones secundarias” a los países que compren petróleo iraní.

(CNN) – El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles sanciones contra más de dos decenas de individuos, empresas y buques que, según afirma, están involucrados en la exportación de petróleo y gas natural iraní.

Todas estas entidades forman parte de una red dirigida por Mohammed Hossein Shamkhani, cuyo padre fue un importante asesor político del líder supremo fallecido de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y que también murió en los ataques estadounidense-israelíes, según dijo el Tesoro.

Nueve buques, una mezcla de petroleros y buques tanque de gas licuado de petróleo, están incluidos en las sanciones, así como varias empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio llega un día después de que el Departamento del Tesoro informara que también restablecería sus sanciones sobre todo el petróleo iraní, tras haber concedido temporalmente a Teherán una licencia de un mes para vender petróleo que ha estado flotando en buques tanque.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló hoy la disposición de EE.UU. a aplicar más sanciones, diciendo que está listo para imponer “sanciones secundarias” a los países que compren petróleo iraní.

Esta no es la primera vez que la administración Trump ha sancionado partes del vasto imperio naviero de Shamkhani. En julio, anunció un conjunto mucho más amplio de sanciones contra más de 115 individuos, entidades y buques dentro de su red.