Mundo monopolio

Con información de CNN

Jurado declara a Live Nation y Ticketmaster un monopolio ilegal en industria de eventos en vivo

Por Kara Scannell, CNN

15.04.2026 / 16:27

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El tribunal federal de Nueva York determinó que la empresa sofocó la competencia y aumentó tarifas para los fans, validando las quejas de consumidores y estados. Un segundo juicio definirá si se desmantela la compañía.

(CNN) – Un jurado en Nueva York declaró este martes que Live Nation y Ticketmaster operaron como un monopolio en la industria de eventos en vivo y venta de entradas, tras un largo juicio que incluyó testimonios de altos ejecutivos.

El veredicto validó las acusaciones de que el gigante sofocó la competencia y aumentó las tarifas para los fans. El juez Arun Subramanian celebrará un segundo juicio para decidir los remedios, que podrían incluir el desmantelamiento de la empresa.

Impacto y reacciones

El abogado Scott Grzenczyk calificó el fallo como “un terremoto en la industria” . El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó la coalición bipartidista de estados que impulsaron el caso. Aunque el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo secreto con Live Nation durante el juicio, más de dos docenas de estados procedieron.

El acuerdo incluye limitar tarifas al 15% y un fondo de $280 millones para estados firmantes. Los consumidores no verán una baja inmediata en precios.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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