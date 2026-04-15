Ya está en Netflix “Alguien tiene que saber”, la serie chilena basada en el Caso Matute Johns

Con Paulina García, Alfredo Castro y Clemente Rodríguez en su elenco, la nueva producción nacional ya se encuentra disponible a nivel global.

La nueva serie chilena Alguien tiene que saber se estrenó este miércoles 15 de abril en Netflix, con su primera temporada disponible por completo.

La producción, presentada por la plataforma como una ficción inspirada en el caso de la desaparición de Jorge Matute Johns, quien desapareció la madrugada del 20 de noviembre de 1999, a los 23 años, tras asistir a la discoteca “La Cucaracha”, en Talcahuano.

Sus restos fueron hallados el 12 de febrero de 2004, más de cuatro años después, a un costado del río Biobío, en el camino a Santa Juana (Región del Biobío).

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la historia comienza con la desaparición de un adolescente y sigue la investigación encabezada por un detective y su equipo, en medio de una búsqueda marcada por el misterio, el silencio y el impacto del caso en su entorno cercano.

La plataforma de streaming, en tanto, la describe como una serie dramática inspirada en hechos reales.

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El elenco principal está encabezado por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez Collins y Gabriel Cañas. La dirección estuvo a cargo de Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, mientras que el guion fue escrito por Rodrigo Fluxá, Pablo Manzi y Carla Stagno.

La producción fue filmada en Concepción y Santiago, y está compuesta de ocho episodios.

Su trama, en tanto, une “tres destinos” en torno al caso. Una madre que no deja de buscar respuestas, un detective que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto clave para la investigación.

La oposición de la familia al proyecto

Antes del estreno, la serie producida por Fabula ya había generado reparos por parte de la familia de Jorge Matute Johns.

En noviembre de 2024, la madre y el hermano del joven llegaron hasta la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para manifestar su rechazo a la realización de Alguien tiene que saber, y pedir que sus realizadores desistieran del proyecto.

En dicha instancia, además, solicitaron modificaciones al guion en caso de que la obra continuara adelante.