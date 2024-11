Caso Matute: Familia del joven fallecido busca impedir que Netflix y Fábula hagan una serie basada en su historia

La madre y hermano del joven llegaron hasta la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para expresar su rechazo a la serie y pedir que sus productores den un paso atrás en el rodaje.

La familia de Jorge Matute Johns llegó hasta el Congreso Nacional para impedir la realización de una serie inspirada en el joven, que desapareció en 1999 y fue hallado sin vida en 2004.

La serie producida por Netflix y Fábula sobre el “Caso Matute” ya se encuentra en proceso de rodaje. Es dirigida por Fernando Guzzoni y María José San Martín.

La mamá del joven, María Teresa Johns, y su hermano, Alex Matute Johns, llegaron hasta la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para expresar su rechazo a la serie y pedir que sus productores den un paso atrás en el rodaje.

Lee también: ¿Se cancela?: Partido entre Chile y Perú por las eliminatorias peligra tras APEC en el Estadio Nacional de Lima

En la instancia, además, pidieron que se hagan modificaciones en el guion si es que la obra se continúe grabando.

Luego de la exposición de la familia, la Comisión decidió enviar un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que se pronuncie al respecto. También se enviará un oficio al Ministerio del Interior para la entrada en vigor del proyecto de Ley de Extraviados.

También se solicitará a Sidarte y a Chile Actores que emitan una opinión respecto al tema. Junto con ello se citará a la productora para que se pronuncien por la realización de la serie, además de la escritura de un documento donde se rechace el actuar de Fábula.

¿Qué dijo la familia?

La mamá de Jorge acusó que ella no autorizó la puesta en marcha de la serie, y manifestó que esto le “ha dolido profundamente”. Además, manifestó que quiere que la obra no se realice, “no quiero que sigan”, según consigna Emol.

“En Concepción la gente me llama, he tenido que ir a la clínica por la presión alta, me ha causado alergias, no puedo dormir, he tenido pesadillas. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar, no he podido superar este dolor en los 25 años que pronto cumpliré”, añadió.

En tanto, Alex, el hermano de Jorge, expresó que “hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre, ni el mío”.