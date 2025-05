Arturo Squella plantea que Chile Vamos habría ofrecido a Rodolfo Carter una candidatura senatorial en Valparaíso

El timonel de Republicanos entregó detalles en CNN Prime sobre el ofrecimiento que se le hizo al exalcalde de La Florida para postularse como senador por la Región de La Araucanía.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió en CNN Prime al ofrecimiento que se le hizo al exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para disputar un cupo en la lista senatorial por la Región de La Araucanía.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si invitarán a Carter a ser su compañero de fórmula, el timonel de Republicanos respondió: “Superado el tema de las primarias —que sabíamos que no lo iban a invitar, porque no había una real intención, digamos, de tener primarias en Chile Vamos—, íbamos a conversar sobre cómo podíamos darle espacio para que su proyección política también estuviera en el plano legislativo. Una alternativa, la que él más quería, era Valparaíso, donde yo ya estaba. Después, nosotros avanzamos en un pacto, en el que vamos a tener representación de tres partidos políticos, y nuestra manera de enfrentar esa candidatura es con una persona fuerte en cada uno de sus lugares”.

Sobre este punto, precisó que Carter tenía claro que el ofrecimiento no correspondía a Valparaíso.

En ese contexto, agregó que en ese momento no había una candidatura senatorial disponible en la Región de La Araucanía, ya que la senadora Carmen Gloria Aravena habría planteado que no iría a la reelección: “Prefería no ir, le entusiasmaba ser candidata a diputada en el distrito donde ella vive (Malleco), y luego se entusiasmó precisamente cuando surgió por la prensa el nombre de Rodolfo Carter”.

“Se ilusionó con la idea de hacer dupla con él. Una figura nacional seguramente iba a sacar muchos votos; ella era más local. Hacían una muy buena dupla. Se nos volvió a entusiasmar. Lo digo porque leí en una entrevista donde ella decía: ‘En el fondo, no me quieren mucho porque estaban invitando a Carter como candidato a senador’. No, todo lo contrario. Ella era la más entusiasmada de Chile con que Carter tuviera ese espacio”, complementó.

Sin embargo, aclaró que todo eso ocurrió hace un tiempo, y que desde entonces se han producido diversos cambios, como la renuncia de Aravena al Partido Republicano y la falta de definición por parte de Carter: “La verdad es que hasta el momento eso está en ascuas. No hemos tenido noticias de él”.

Lee también: “Es una buena propuesta para la región”: Aravena renuncia a Republicanos y respalda acuerdo de Comisión para la Paz

Finalmente, Squella comentó: “Yo creo que al final va a terminar acogiendo la candidatura, porque lo están invitando también desde otros partidos políticos. Me da la impresión de que va a terminar aceptando una candidatura por otro partido”.

Al preguntarle si esa colectividad sería Chile Vamos, respondió: “Claro”, y añadió que es “probable” que la candidatura sea en Valparaíso.