La historia de la jueza que fue sancionada por usar inteligencia artificial para citar textos falsos: Fue suspendida de sus funciones

La Tercera Sala de la Corte Suprema suspendió por un mes del ejercicio profesional y ordenó el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a una abogada que utilizó citas doctrinales inexistentes en un recurso de casación.

Según lo informado por el Poder Judicial, los textos falsos, atribuidos a los profesores Juan Andrés Orrego Acuña y Jean Pierre Matus sobre derecho del consumidor, fueron creados mediante un chatbot de inteligencia artificial.

El máximo tribunal rechazó el argumento de la defensa, que calificó el hecho como un “error involuntario”. En el fallo, los ministros acreditaron que las obras mencionadas en el recurso no existen y determinaron que la profesional vulneró el principio de buena fe procesal al omitir su obligación de revisar los antecedentes entregados.

“La buena fe se traduce en el deber que tiene la parte en orden a verificar la efectividad de la información que aporta al tribunal, lo que no hizo”, dictaminó la resolución judicial.

La sentencia añade que la conducta demostró una “falta de profesionalidad” contraria a la rectitud exigida ante los tribunales.

El dictamen fue adoptado por los ministros Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Omar Astudillo, el abogado integrante Carlos Urquieta y -llamativamente- por el propio ministro Matus.