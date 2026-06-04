Cámara aprobó aumento retroactivo del sueldo mínimo: ¿Cuál sería el nuevo monto?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste al sueldo mínimo, pasando a segundo trámite constitucional.

De esa manera, el ingreso mínimo mensual (IMM) llegará, de manera retroactiva, a $553.553 desde el 1 de mayo de este año.

En el texto se define que “a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará el IMM para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026”.

Adicionalmente, se consideró un aumento del ingreso mínimo para menores de 18 y mayores de 65 años, de $412.938 y $356.815, respectivamente.

La iniciativa también considera nuevos montos para la asignación familiar y maternal y para el subsidio familiar.

Según detallaron desde la Cámara Baja, los montos de las asignaciones familiares y maternales serían los siguientes:

$22.601 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039.

$13.870 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990.

$4.382 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539.

En cuanto al subsidio familiar, se fijó en $22.601 para 2026.

Con todo, en el texto respaldado por los diputados se señala que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso un proyecto que proponga un nuevo reajuste al sueldo mínimo, a la asignación familiar y maternal y al subsidio familiar.

Esto, con el objetivo de que la medida entre en vigor desde el 1 de julio de 2027.