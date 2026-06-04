Trump presume el tamaño de la piscina más grande de Estados Unidos, pero Chile tiene una aún más larga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención desde la Oficina Oval al destacar la renovación de la piscina reflectante del Lincoln Memorial, en Washington D.C.

El mandatario exhibió una gráfica en la que comparó el tamaño del Reflecting Pool con algunos de los rascacielos más conocidos de Estados Unidos, como el Empire State Building, el One World Trade Center y la antigua Sears Tower, hoy Willis Tower, en Chicago.

La comparación, sin embargo, abre una curiosidad para Chile: la laguna artificial de San Alfonso del Mar, ubicada en Algarrobo, tiene cerca de 1.013 metros de largo, equivalentes a más de 3.300 pies, por lo que supera la extensión mencionada por Trump para la piscina del Lincoln Memorial.

Durante su intervención, Trump destacó las dimensiones de la piscina reflectante y la comparó con reconocidos edificios estadounidenses.

“Esos están entre los edificios más altos del mundo, incluyendo el Empire State Building, el World Trade Center y la Sears Tower, en Chicago. Entonces, si los pusieras de lado, necesitarías dos o tres de ellos para llenarla”, afirmó.

El mandatario agregó que la piscina tiene cerca de 200 pies de ancho y que, considerando toda su extensión, alcanzaría aproximadamente 2.500 pies de largo.

“Van a estar muy orgullosos de ella. Durará entre 50 y 100 años antes de que haya que hacerle algo”, sostuvo.

Trump también destacó el material utilizado en la renovación y el nuevo color elegido para reemplazar el aspecto gris del concreto.

“Es una sustancia muy fuerte y poderosa la que usamos, y elegimos un color llamado azul bandera americana. Teníamos opciones de colores y antes era simplemente gris, el color del concreto y la piedra. Así que va a ser realmente especial”, añadió.

🚨BREAKING: Trump has released new data showing that if you lay a skyscraper on its side, it is shorter than the Reflecting Pool. pic.twitter.com/SybzfBeh4n — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

La comparación con San Alfonso del Mar

Aunque Trump puso el foco en la extensión del Reflecting Pool, la comparación tiene un contrapunto chileno.

La laguna artificial de San Alfonso del Mar, en Algarrobo, mide cerca de 1.013 metros de largo, es decir, alrededor de 3.323 pies.

De esta forma, la piscina chilena supera tanto los 2.030 pies exhibidos en la gráfica mostrada por Trump como la extensión cercana a 2.500 pies mencionada por el mandatario al considerar todo el complejo.

El recinto chileno fue reconocido en su momento por Guinness World Records como la piscina más grande del mundo, con una superficie cercana a las 8 hectáreas y unos 250 millones de litros de agua.

Actualmente, sin embargo, el récord de Guinness por mayor piscina en superficie figura a nombre de Orthlieb Pool, en Casablanca, Marruecos.

Una piscina chilena que fue récord mundial

San Alfonso del Mar se convirtió durante años en una de las postales turísticas más llamativas de la costa central chilena por el tamaño de su laguna artificial.

El complejo, ubicado junto al océano Pacífico, utiliza agua de mar tratada y permitió instalar a Algarrobo en rankings internacionales vinculados a piscinas y obras recreativas de gran escala.