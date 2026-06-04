Detective de la PDI dio muerte a delincuente tras robo frustrado en el centro de Santiago

Un detective de la PDI dio muerte a un sujeto que intentó asaltarlo en el centro de Santiago (Región Metropolitana).

La situación ocurrió cerca de las 23:00 horas de este miércoles, cuando el funcionario circulaba por la vía pública, específicamente por calle Claudio Gay, después de terminar sus labores de trabajo.

En ese momento, fue abordado por dos sujetos mayores de edad, quienes “lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias”, dijo la fiscal Débora Quintana, de la Fiscalía Centro Norte.

Los individuos redujeron al detective contra un muro y lo arrojaron al piso; sin embargo, el PDI sacó su arma de servicio y realizó algunos disparos, de los cuales algunos impactaron a uno de los antisociales.

En un principio se informó que el hombre se mantuvo lesionado en un centro de salud, pero más tarde falleció. Se trata de un sujeto extranjero mayor de edad.

Mientras tanto, el otro delincuente se dio a la fuga en dirección desconocida. El arma utilizada por los ladrones fue encontrada y está siendo analizada.

El detective de la PDI se encuentra en buen estado de salud y fue trasladado a la unidad policial, donde está prestando declaración en calidad de víctima de robo con intimidación, indicó la fiscal.

El subcomisario Juan Carlos Estay, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, señaló que la Brigada y el Laboratorio de Criminalística trabajan en el levantamiento de evidencias.

Se están revisando cámaras del sector para determinar la dinámica de los hechos y se está buscando al otro hombre que participó en los hechos.

Estay aclaró que no se produjo un intercambio de disparos y “solamente hubo disparos del funcionario policial”.

Tampoco se registraron terceros lesionados de la situación.