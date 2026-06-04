Elecciones del Real Madrid: Candidato promete fichar a Haaland si vence a Florentino Pérez

Las elecciones presidenciales del Real Madrid sumaron una promesa de alto impacto en el mercado de fichajes.

Enrique Riquelme, candidato que competirá con Florentino Pérez por la presidencia del club, aseguró que buscará fichar a Erling Haaland si gana los comicios programados para este domingo 7 de junio.

El empresario realizó el anuncio durante una entrevista en el programa español El Hormiguero, donde presentó parte de su proyecto deportivo para el cuadro merengue.

La promesa por Haaland

Riquelme sostuvo que el delantero noruego del Manchester City forma parte de sus principales compromisos de campaña.

“Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid”, declaró el candidato.

Además, aseguró que firmó una garantía notarial personal para responder ante los socios en caso de incumplir sus promesas electorales.

“A partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada”, afirmó.

Rodri también aparece en el proyecto

El nombre de Haaland no fue el único que Riquelme puso sobre la mesa. El candidato también prometió intentar el fichaje de Rodri Hernández, mediocampista español del Manchester City.

“Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro: Rodri jugará en el Real Madrid”, señaló.

Según explicó, hará “todo lo posible” para concretar la llegada del volante si logra imponerse en las elecciones.