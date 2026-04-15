Madonna anuncia “Confessions II”, su primer álbum desde 2019, con lanzamiento el 3 de julio
Por CNN Chile
15.04.2026 / 14:53
La reina del pop reunió nuevamente al productor Stuart Price para la secuela de su aclamado trabajo de 2005. El primer sencillo se titulará "One Step Away" y el álbum estará disponible en versiones estándar y de lujo.
Madonna confirmó este miércoles el lanzamiento de “Confessions II”, la esperada secuela de su álbum seminal “Confessions On A Dance Floor” de 2005.
La nueva producción llegará el 3 de julio y marca su primer trabajo de estudio desde “Madame X” (2019). La artista reveló la portada en tonos rosa y lila a través de Instagram, junto a la fecha de lanzamiento.
Regreso a la pista de baile con Stuart Price
El álbum, que ya está disponible para preordenar en su sitio web, contará con una edición estándar de 12 canciones y una versión de lujo con cuatro pistas adicionales. Madonna explicó que “la pista de baile no es solo un lugar, es un umbral” , y que el nuevo material busca “bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos”.
Según reportó NME, la primera canción se titulará “One Step Away”. “Confessions On A Dance Floor” original vendió unos 4 millones de copias en su primera semana y encabezó listas en más de 40 países.