Toe regresa a Chile tras ocho años: La banda japonesa de post-rock se presentará el 10 de septiembre en el Teatro La Cúpula

El cuarteto tokyota presentará en Santiago su gira mundial "LONELINESS WILL SHINE", con la que celebran 25 años de carrera y promocionan su último álbum "Now I See the Light" (2024). Las entradas ya están a la venta en Puntoticket.

La emblemática banda japonesa de post-rock toe vuelve a Chile después de ocho años. El cuarteto, reconocido por su fusión de math-rock, jazz y electrónica, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

El show forma parte de su gira mundial “LONELINESS WILL SHINE”, con la que celebran 25 años de trayectoria y presentan su más reciente álbum de estudio, Now I See the Light (2024), su primer trabajo en casi una década.

Un legado de técnica y silencios

Formada a comienzos de los 2000 en Tokio, toe mantiene su alineación original: Hirokazu Yamazaki y Takaaki Mino en guitarras, Satoshi Yamane en bajo y Takashi Kashikura en batería. Su disco debut, The Book About My Idle Plot on a Vague Anxiety (2005), recibió elogios de la crítica especializada.

La banda también es conocida por su versión de “War Pigs” de Black Sabbath junto a la vocalista Kotringo. Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​