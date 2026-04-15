Mundo conciertos

Toe regresa a Chile tras ocho años: La banda japonesa de post-rock se presentará el 10 de septiembre en el Teatro La Cúpula

Por CNN Chile

15.04.2026 / 14:27

{alt}

El cuarteto tokyota presentará en Santiago su gira mundial "LONELINESS WILL SHINE", con la que celebran 25 años de carrera y promocionan su último álbum "Now I See the Light" (2024). Las entradas ya están a la venta en Puntoticket.

La emblemática banda japonesa de post-rock toe vuelve a Chile después de ocho años. El cuarteto, reconocido por su fusión de math-rock, jazz y electrónica, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

El show forma parte de su gira mundial “LONELINESS WILL SHINE”, con la que celebran 25 años de trayectoria y presentan su más reciente álbum de estudio, Now I See the Light (2024), su primer trabajo en casi una década.

Un legado de técnica y silencios

Formada a comienzos de los 2000 en Tokio, toe mantiene su alineación original: Hirokazu Yamazaki y Takaaki Mino en guitarras, Satoshi Yamane en bajo y Takashi Kashikura en batería. Su disco debut, The Book About My Idle Plot on a Vague Anxiety (2005), recibió elogios de la crítica especializada.

La banda también es conocida por su versión de “War Pigs” de Black Sabbath junto a la vocalista Kotringo. Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

País Ministra Mara Sedini declara patrimonio superior a $1.000 millones en bienes raíces y sociedad
Kenia condena a hombre chino a 12 meses de cárcel por intentar sacar 2.200 hormigas vivas del país
FMI prevé que el PIB nominal de Chile superará los US$ 400.000 millones este año y alcanzará los US$ 519.000 millones en 2031
Ya está en Netflix “Alguien tiene que saber”, la serie chilena basada en el Caso Matute Johns
Tras brotes de influenza aviar en distintas regiones: Ministerio de Agricultura llama a reforzar medidas de seguridad en gallineros
Madonna anuncia "Confessions II", su primer álbum desde 2019, con lanzamiento el 3 de julio