Tras brotes de influenza aviar en distintas regiones: Ministerio de Agricultura llama a reforzar medidas de seguridad en gallineros

Las autoridades hicieron énfasis en la detección temprana de la influenza aviar y evitar el contacto con aves silvestres que puedan ser portadoras del virus.

El Ministerio de Agricultura hizo un llamado a los propietarios de aves de corral a reforzar las medidas de bioseguridad en gallineros por riesgo de casos de influenza aviar y a evitar el contacto con aves silvestres que puedan ser portadoras del virus.

Esto, debido a los brotes de influenza aviar que se han dado a conocer durante las últimas semanas en distintas regiones del país.

El ministro de la cartera, Jaime Campos, recalcó la importancia de denunciar inmediatamente ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cualquier sospecha de contagio, sobre todo si las aves presentan síntomas como falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos (con cáscaras blandas o deformes), hinchazón de cabeza, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, postración o muerte.

También recordó que está vigente el Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves, contratado por Agroseguros, el cual protege a productores avícolas de traspatio y a planteles industriales por posibles contagios.

La autoridad comentó que hay requisitos mínimos para acceder al seguro, por lo que “es fundamental informarse oportunamente”.

“En particular, hacemos un llamado a la industria a actualizar a la brevedad la Declaración de Existencia Animal del SAG, ya que es uno de los requisitos que deben cumplir los protocolos de planteles industriales, en caso de verse afectados por alguna de las enfermedades contempladas en la póliza”, dijo.

Algunas de las condiciones para el seguro son:

Los productores de aves de traspatio deben contar con el Rol Único Pecuario (RUP).

deben contar con el Rol Único Pecuario (RUP). Mantener a sus aves en un lugar de confinamiento adecuado.

Los planteles industriales deben disponer del RUP, tener vigente la Declaración de Existencia Animal (DEA) ante el SAG, y contar con control de ingreso y egreso y manejo sanitario de las aves.

Desde el Ministerio de Agricultura detallaron que el seguro “cubre los sacrificios sanitarios de aves que sean decretados por el Servicio Agrícola y Ganadero ante la presencia de enfermedades como influenza aviar, micoplasmosis aviar (Mycoplasma meleagridis), Newcastle, hepatitis viral del pato, tifosis (Salmonella gallinarum) y pulorosis (Salmonella pullorum)”.

El subdirector de Operaciones de Agroseguros, Ibar Silva, explicó que “se contrató una póliza colectiva innominada con cobertura anual para proteger al rubro avícola frente a enfermedades exóticas, que beneficia tanto a productores de traspatio con hasta 1.000 aves como a planteles industriales con entre 1.001 y 20.000 aves”.

Y añadió que los productores que están dentro de ese rango ya cuentan con el seguro y no necesitan inscribirse previamente.

Por otro lado, el director nacional del SAG, Domingo Rojas, señaló sobre el proceso de indemnización y ante sospecha de contagio que “para que el seguro de enfermedades exóticas pueda operar de manera efectiva, es indispensable que los avicultores cuenten con el Rol Único Pecuario (RUP)”.

El registro “permite identificar y dar trazabilidad a los planteles, lo que facilita la verificación sanitaria y la gestión de indemnizaciones en caso de brotes. Sin el RUP, no es posible activar el seguro, por lo que reiteramos el llamado a todos los productores a mantener su registro actualizado y en regla. De esta forma, aseguramos una respuesta rápida y ordenada frente a emergencias sanitarias que puedan afectar a nuestras aves”.