Camioneros de Tarapacá anuncian paro: Advierten bloqueos por alza de combustibles

Más de 800 transportistas agrupados en nueve asociaciones confirmaron la movilización, acusando un fuerte impacto en sus costos y advirtiendo que podrían intensificar las medidas si no hay respuestas del Gobierno.

Camioneros de la región de Tarapacá anunciaron la convocatoria a un paro con eventuales bloqueos de rutas, en protesta por el sostenido aumento en el precio de los combustiblesLa decisión fue adoptada durante la mañana de este miércoles tras una reunión en la que participaron nueve asociaciones de transportistas, que en conjunto representan a más de 800 camioneros de la zona.

De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, los dirigentes señalaron que la movilización responde al impacto económico que han generado las alzas en los combustibles, situación que —afirman— no ha sido completamente traspasada a las empresas mandantes, afectando directamente la rentabilidad del sector.

En ese contexto, los transportistas hicieron un llamado al Gobierno a implementar medidas que permitan amortiguar el aumento de costos, en medio de un escenario marcado por la presión sobre el precio del diésel.

Además, advirtieron que la movilización podría escalar en intensidad si no se obtienen respuestas concretas en el corto plazo, lo que abre la posibilidad de interrupciones en rutas clave del norte del país.