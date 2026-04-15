Golpe al corazón de RN: Andrés Allamand presenta su renuncia a la colectividad tras 39 años de militancia

El exsenador y actual secretario general iberoamericano concretó durante el verano su salida de la colectividad, en línea con la decisión que había anunciado en 2022 al dejar la política nacional.

El exsenador, excanciller y exministro de Defensa Andrés Allamand renunció a Renovación Nacional (RN) tras 39 años de militancia.

De acuerdo a lo que consignó La Segunda, se trataría de una decisión que concretó durante el verano de 2026 y que se conoció recién en los últimos días.

Se trata de una salida significativa, considerando que Allamand es uno de los fundadores del partido y una de sus figuras históricas, con participación desde los primeros años de la colectividad en la década de 1980.

De acuerdo a antecedentes conocidos al interior de RN, su renuncia responde a la formalización administrativa de una decisión adoptada en 2022, cuando dejó el gobierno de Sebastián Piñera para asumir como secretario general iberoamericano.

En ese momento, al abandonar la Cancillería, Allamand ya había anunciado su retiro de la política contingente. “Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional”, señaló entonces.

Actualmente, el exparlamentario se desempeña en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo que agrupa a 22 países de habla hispana y portuguesa, donde fue recientemente reelecto por un nuevo período.

La salida de Allamand se suma a la reciente renuncia del también expresidente de RN Mario Desbordes, quien dejó la colectividad semanas atrás en medio de diferencias con la conducción interna del partido.

A diferencia de ese caso, en RN aseguran que la decisión de Allamand no responde a conflictos recientes, aunque en el entorno del exministro no descartan que diferencias con el rumbo político del sector hayan influido en su determinación final.